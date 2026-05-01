Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu: Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında yabancı bandıralı bir yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Bölgeye çok sayıda ekip... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

Yabancı bandıralı geminin, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve daha sonra kıyıya yakın bir noktada karaya oturduğu bildirildi.Ekipler bölgeye sevk edildiOlayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, kıyıya getiriliyor.Bu arada su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

