İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Emekliler dikkat: Sakın o linke tıkmayın
Emekliler dikkat: Sakın o linke tıkmayın
Kurban Bayramı öncesinde harekete geçen dolandırıcılar emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' diyerek mesaj gönderiyor. Bu mesajı tıklayan emeklilerin ise... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T12:53+0300
2026-05-01T12:53+0300
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
emekli ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine gözünü diken dolandırıcılar da harekete geçti. Emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' mesajıyla link gönderen dolandırıcılar, linke tıklayanların hesaplarını boşaltıyor. 3 bin lira zam geldi diyerek kandırıyorlar Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dolandırıcılar emekli insanların telefonlarına “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.Uzmanlar 'sakın' diyerek uyardıSiber güvenlik uzmanları ise “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi

Emekliler dikkat: Sakın o linke tıkmayın

12:53 01.05.2026
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
Kurban Bayramı öncesinde harekete geçen dolandırıcılar emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' diyerek mesaj gönderiyor. Bu mesajı tıklayan emeklilerin ise hesaplarını boşaltıyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine gözünü diken dolandırıcılar da harekete geçti. Emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' mesajıyla link gönderen dolandırıcılar, linke tıklayanların hesaplarını boşaltıyor.

3 bin lira zam geldi diyerek kandırıyorlar

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dolandırıcılar emekli insanların telefonlarına “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.

Uzmanlar 'sakın' diyerek uyardı

Siber güvenlik uzmanları ise “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.
