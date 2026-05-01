https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/emekliler-dikkat-sakin-o-linke-tikmayin-1105423671.html

Emekliler dikkat: Sakın o linke tıkmayın

Kurban Bayramı öncesinde harekete geçen dolandırıcılar emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' diyerek mesaj gönderiyor. Bu mesajı tıklayan emeklilerin ise... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

emekli ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine gözünü diken dolandırıcılar da harekete geçti. Emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' mesajıyla link gönderen dolandırıcılar, linke tıklayanların hesaplarını boşaltıyor. 3 bin lira zam geldi diyerek kandırıyorlar Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dolandırıcılar emekli insanların telefonlarına “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.Uzmanlar 'sakın' diyerek uyardıSiber güvenlik uzmanları ise “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

