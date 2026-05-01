Emekliler dikkat: Sakın o linke tıkmayın
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesinde harekete geçen dolandırıcılar emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' diyerek mesaj gönderiyor. Bu mesajı tıklayan emeklilerin ise... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T12:53+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/necati-arabaci-suc-orgutune-operasyon-780-milyon-liralik-mal-varligina-el-konuldu-1105417885.html
Kurban Bayramı öncesinde harekete geçen dolandırıcılar emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' diyerek mesaj gönderiyor. Bu mesajı tıklayan emeklilerin ise hesaplarını boşaltıyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine gözünü diken dolandırıcılar da harekete geçti. Emeklilere 'bayram ikramiyeniz yattı' mesajıyla link gönderen dolandırıcılar, linke tıklayanların hesaplarını boşaltıyor.
3 bin lira zam geldi diyerek kandırıyorlar
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dolandırıcılar emekli insanların telefonlarına “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” mesajıyla işliyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri çalınırken, hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediyor. Hatta emeklinin adına ‘ihtiyaç kredisi’ bile çekiliyor.
Uzmanlar 'sakın' diyerek uyardı
Siber güvenlik uzmanları ise “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.