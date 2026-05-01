Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
2026-05-01T14:24+0300
14:19 01.05.2026 (güncellendi: 14:24 01.05.2026)
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Harkov Bölgesi’nde Pokalyanoye yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri;
SİHA ve insansız hücumbotların imalat, depolanma ve fırlatma yerler;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusu son bir haftada 8 bin 10 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 10 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.
Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 53 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2 bin 628 uçak tipi İHA engellendi.
Rus Karadeniz Filosu düşmana ait 14 insansız hücumbot imha etti.