Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha ele geçirildi

Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T14:24+0300

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Harkov Bölgesi’nde Pokalyanoye yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, Rus ordusunun, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusu son bir haftada 8 bin 10 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 10 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 53 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 2 bin 628 uçak tipi İHA engellendi.Rus Karadeniz Filosu düşmana ait 14 insansız hücumbot imha etti.

