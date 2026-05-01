https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/pentagonda-trump-alarmi-almanyadaki-abd-askerleri-geri-mi-cekiliyor-1105422537.html
Pentagon'da Trump alarmı: Almanya'daki ABD askerleri geri mi çekiliyor?
Pentagon'da Trump alarmı: Almanya'daki ABD askerleri geri mi çekiliyor?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Almanya’daki 38 bin Amerikan askerini geri çekme sinyali vermesi, Pentagon’da şok etkisi yarattı. NATO ve İran gerilimi üzerinden... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T12:40+0300
2026-05-01T12:40+0300
2026-05-01T12:40+0300
savunma
i̇ran
washington
friedrich merz
haberler
abd
çarşamba
savaş bakanlığı
pentagon
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104864751_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_08c72a06b1fd92836e4c3338d8a6ff05.jpg
Politico tarafından paylaşılan ve üst düzey kaynaklara dayandırılan habere göre, Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan asker çekme konusundaki çıkışıyla sarsıldı. Çarşamba günü yapılan açıklama, Savaş Bakanlığı yetkilileri arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açarken, kaynaklar bu durumu "çok şaşırtıcıydı" sözleriyle nitelendirdi. Yetkililer, Başkan Trump’ın bu kez tehditlerini gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceğini anlamak için yoğun bir mesai harcıyor.Berlin hattında gerilim: Friedrich Merz’e eleştiriHali hazırda Almanya topraklarında yaklaşık 38 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor. Ancak bu stratejik ortaklık, Trump’ın sert eleştirileriyle sarsılıyor. Trump, son olarak Alman Şansölyesi Friedrich Merz'i hedef alarak, Batı'nın İran konusunda pasif kaldığını iddia etti. Trump, ABD’nin Orta Doğu’daki çatışmalara uzun süre saplanıp kalma riskine dikkat çekerken, müttefiklerin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.NATO’dan çekilme senaryoları ve "silinmez leke"Trump'ın asıl öfkesi, NATO müttefiklerinin Washington'un Tahran operasyonlarına destek vermeyi reddetmesine dayanıyor. NATO ittifakından ayrılmayı ciddi bir seçenek olarak masada tuttuğunu defalarca yineleyen ABD Başkanı, müttefiklerin bu tavrını "silinmez bir leke" olarak tanımladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu birliğin yardımına ihtiyacı olmadığını ve kendi yolunu çizebileceğini vurgulayarak askeri varlıkların geleceğini tartışmaya açtı.
i̇ran
washington
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104864751_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5cd7cc3c5efd51761eccf4fa9b8b1ad9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, washington, friedrich merz, haberler, abd, çarşamba , savaş bakanlığı, pentagon, nato
i̇ran, washington, friedrich merz, haberler, abd, çarşamba , savaş bakanlığı, pentagon, nato
Pentagon'da Trump alarmı: Almanya'daki ABD askerleri geri mi çekiliyor?
ABD Başkanı Trump’ın Almanya’daki 38 bin Amerikan askerini geri çekme sinyali vermesi, Pentagon’da şok etkisi yarattı. NATO ve İran gerilimi üzerinden müttefiklerini hedef alan Trump’ın bu hamlesi, Washington-Berlin hattında iplerin kopma noktasına geldiğini gösterirken, Savaş Bakanlığı yetkilileri "beklenmedik" açıklamanın ciddiyetini sorguluyor.
Politico tarafından paylaşılan ve üst düzey kaynaklara dayandırılan habere göre, Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan asker çekme konusundaki çıkışıyla sarsıldı. Çarşamba günü yapılan açıklama, Savaş Bakanlığı yetkilileri arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açarken, kaynaklar bu durumu "çok şaşırtıcıydı" sözleriyle nitelendirdi. Yetkililer, Başkan Trump’ın bu kez tehditlerini gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceğini anlamak için yoğun bir mesai harcıyor.
Berlin hattında gerilim: Friedrich Merz’e eleştiri
Hali hazırda Almanya
topraklarında yaklaşık 38 bin Amerikan askeri
personeli görev yapıyor. Ancak bu stratejik ortaklık, Trump’ın sert eleştirileriyle sarsılıyor. Trump, son olarak Alman Şansölyesi Friedrich Merz
'i hedef alarak, Batı'nın İran
konusunda pasif kaldığını iddia etti. Trump, ABD’nin Orta Doğu’daki çatışmalara uzun süre saplanıp kalma riskine dikkat çekerken, müttefiklerin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.
NATO’dan çekilme senaryoları ve "silinmez leke"
Trump'ın asıl öfkesi, NATO
müttefiklerinin Washington'un Tahran operasyonlarına destek vermeyi reddetmesine dayanıyor. NATO
ittifakından ayrılmayı ciddi bir seçenek olarak masada tuttuğunu defalarca yineleyen ABD Başkanı, müttefiklerin bu tavrını "silinmez bir leke" olarak tanımladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin
aslında bu birliğin yardımına ihtiyacı olmadığını ve kendi yolunu çizebileceğini vurgulayarak askeri varlıkların geleceğini tartışmaya açtı.