ABD’de borç alarmı: Ulusal borç, ekonomiyi aştı
ABD'de ulusal borç 31,27 trilyon dolara ulaşarak GSYH'yi geride bıraktı. Borcun milli gelire oranı yüzde 100.2 seviyesine ulaştı.
05:09 01.05.2026 (güncellendi: 05:10 01.05.2026)
ABD’de ulusal borç 31,27 trilyon dolara ulaşarak GSYH’yi geride bıraktı. Borcun milli gelire oranı yüzde 100.2 seviyesine ulaştı.
ABD ekonomisine ilişkin yayımlanan son veriler, ulusal borcun gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) geride bıraktığını açıkladı.
Ekonomik Analiz Bürosu verilerine dayandırılan açıklamaya göre, 31 Mart itibarıyla kamuya ait borç 31.27 trilyon dolar, son 12 aylık nominal GSYH ise 31.22 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu tabloyla birlikte borcun milli gelire oranı yüzde 100.2 seviyesine ulaştı.
CRFB Başkanı Maya MacGuineas, gelişmeyi “güçlü bir alarm” olarak nitelendirerek, ulusal borcun artık ekonomiden daha büyük hale geldiğini ve bunun tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı olduğunu belirtti. MacGuineas, mevcut eğilimin sürmesi halinde, İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen yüzde 106’lık rekor seviyenin de aşılabileceği uyarısında bulundu.
Artan borcun nedenlerine de değinen MacGuineas, bu durumun olağanüstü bir krizden değil, siyasi karar alıcıların zor mali adımları ertelemesinden kaynaklandığını öne sürdü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD’nin mali görünümüne ilişkin uyarıda bulunarak, artan borç ve genişleyen bütçe açıklarının kredi notu açısından temel risk oluşturduğunu bildirdi. Kuruluş, yapısal açıkların ABD’nin borç yükünü benzer kredi notuna sahip ülkelerin üzerine çıkarmaya devam edeceğini kaydetti.
ABD’nin hükümet içi yükümlülükler dahil toplam brüt borcunun ise yaklaşık 39 trilyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.
