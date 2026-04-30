Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Soruşturma Komitesi: DHС’de kurtarılan yerleşim birimlerinde 74 sivilin cansız bedeni bulundu
Rusya Soruşturma Komitesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yakın zamanda kurtarılan yerleşim birimlerinde 74 sivile ait cesetlerin bulunduğunu açıkladı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
22:26 30.04.2026 (güncellendi: 22:27 30.04.2026)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
Rusya Soruşturma Komitesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yakın zamanda kurtarılan yerleşim birimlerinde 74 sivile ait cesetlerin bulunduğunu açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarında Rus güçlerinin yakın zamanda özgürleştirdiği yerleşim birimlerinde yürütülen incelemeler kapsamında yeni toplu mezarlara ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Ukraynalı milliyetçilerin işlediği suçlara ilişkin delil toplama çalışmaları çerçevesinde, DHC’de yakın zamanda kurtarılan yerleşim yerlerinde 74 sivile ait cesetler tespit edilip çıkarıldı. Gerekli adli tıp incelemeleri başlatıldıdenildi.
Soruşturma Komitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensupları ve onlarla birlikte hareket eden kişilere yönelik ceza soruşturmalarına ilişkin bilgileri de paylaştı. Buna göre, mahkemeler bugüne kadar 1100'den fazla asker hakkında açılan davalarda 860 mahkumiyet kararı verdi. Bu kişilerden 79’u “ağır suçlar” nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Aynı kapsamda 1086 ‘paralı asker’ hakkında da soruşturma yürütüldüğü, bunlardan 263’üne ilişkin davaların mahkemede görüldüğü ve neredeyse tamamı hakkında karar verildiği aktarıldı.
Ayrıca iki Ukraynalı deniz piyadesinin de yakın zamanda hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Açıklamaya göre söz konusu askerler, komutanlarının emriyle Mariupol bir sakinine karşı “safari” olarak adlandırılan bir “av” eylemi düzenledi; hedef aldıkları sivili termal kamera üzerinden izleyerek 60’tan fazla mermi sıktı.
