Mısırlı arkeologlar müjdeli haberi verdi: 3 bin 500 yıldır kayıp olan 'Ölüler Kitabı' bulundu
Mısır'da yürütülen kazı çalışmalarında Yeni Krallık dönemine ait 3.500 yıllık bir mezarlık keşfedildi. Al-Ghuraifa bölgesinde bulunan ve 13 metreyi aşan...
15:15 01.05.2026 (güncellendi: 15:16 01.05.2026)
Mısır'da yürütülen kazı çalışmalarında Yeni Krallık dönemine ait 3.500 yıllık bir mezarlık keşfedildi. Al-Ghuraifa bölgesinde bulunan ve 13 metreyi aşan uzunluğuyla dikkat çeken nadir 'Ölüler Kitabı' papirüsü, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.
Mısır'ın Al-Ghuraifa bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Yeni Krallık dönemine (M.Ö. 1550 - 1070) tarihlenen devasa bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı. Kazıların en dikkat çekici bulgusu ise yaklaşık 13 metre uzunluğundaki, oldukça iyi korunmuş bir Ölüler Kitabı papirüsü oldu. Dönemin Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, buluntunun durumunun mükemmel olduğunu ve antik Mısır’ın öteki dünya inancına dair eşsiz bilgiler sunduğunu belirtti.

Ölüler dünyasına rehberlik eden metinler

Halk arasında Ölüler Kitabı olarak bilinen, ancak orijinal adı "Günden Güne İleri Çıkış Kitabı" (Book of Coming Forth by Day) olan bu metinler, antik Mısırlıların yeraltı dünyasındaki tehlikeli yolculuklarında ruhlara rehberlik etmek amacıyla hazırlanırdı. Keşfedilen bu nadir papirüs, ölünün ebedi huzura kavuşması için gerekli olan duaları, büyüleri ve talimatları içeriyor. Uzmanlar, bu uzunluktaki ve bu kadar iyi korunmuş bir el yazmasının bulunmasının dünya çapında bir olay olduğunu vurguluyor.

Altın değerinde eserler: Şabti heykelcikleri ve kanopik kavanozlar

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazı alanında sadece papirüs değil, çok sayıda arkeolojik hazine de bulundu. Mezarlıkta yer alan buluntular arasında şunlar öne çıkıyor:
Ölen kişiye öteki dünyada hizmet edeceğine inanılan binlerce Şabti (Ushabti) figürünü,
Ölenlerin iç organlarının muhafaza edildiği kanopik kavanozlar,
Taş sarkofajlar ve bu yapılar içine yerleştirilmiş ahşap tabut kalıntıları,
Değerli muskalar ve antik takılar.

Bilim dünyası keşfi heyecanla karşıladı

Almanya'daki Roemer ve Pelizaeus Müzesi CEO'su ve antik metinler uzmanı Lara Weiss, buluntunun önemine dikkat çekerek, bu denli uzun ve sağlam bir papirüsün "olağanüstü ve son derece ilginç" bir keşif olduğunu ifade etti. Bu önemli arkeolojik keşif, hem mumya kültürü hem de antik Mısır ritüelleri üzerine çalışan bilim insanları için zengin bir veri kaynağı sunuyor. Araştırmacılar, mezarlıktaki diğer katmanların incelenmesiyle bölgenin saklı kalan daha fazla sırrının ortaya çıkacağını tahmin ediyor.
