Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/meksika-sinirindaki-duvar-insaatinin-1000-yillik-yerli-yerlesimine-hasar-verdigi-one-suruldu-1105418696.html
Meksika sınırındaki duvar inşaatının 1000 yıllık yerli yerleşimine hasar verdiği öne sürüldü
Sputnik Türkiye
ABD'de Meksika sınırında başlayan duvar inşaatına devam ediliyor. Dünya genelinde tartışmalara neden olan duvar bu sefer başka bir yönüyle gündem oldu. Batı... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
abd
meksika
arizona
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093011352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12fd9af3cab9c8f47717d8182c0fabbf.jpg
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmen geçişlerini engellemek için Meksika sınırına yaptırdığı duvarın inşası sırasında en az 1000 yıllık olduğu düşünülen bir yerli yerleşimine zarar verildiğini bildirdi.Washington Post'un bölge sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Arizona çölündeki bir Amerikan yerlisi arkeolojik yerleşim yeri, sınır duvarı inşası sırasında hasar aldı.Arizona'da sınır duvarını inşa eden ekipler, ağır makinelerle yaklaşık 18-21 metrelik alanda, balık şeklinde bir oyma olan ve en az 1000 yıllık olduğu düşünülen 60 metreden uzun bir yer oymasını tahrip etti.Washington Post'un incelediği uydu görüntüleri de söz konusu alandaki tahribatı doğruladı.
meksika
arizona
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093011352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fec81a802b617a2002f99c53657d9fe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, meksika, arizona
Meksika sınırındaki duvar inşaatının 1000 yıllık yerli yerleşimine hasar verdiği öne sürüldü

© AP Photo / Andres LeightonTrump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı
Trump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
© AP Photo / Andres Leighton
Abone ol
ABD'de Meksika sınırında başlayan duvar inşaatına devam ediliyor. Dünya genelinde tartışmalara neden olan duvar bu sefer başka bir yönüyle gündem oldu. Batı basını, duvar inşaatının en az bin yıllık arkeolojik alana zarar verdiği öne sürüldü.
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmen geçişlerini engellemek için Meksika sınırına yaptırdığı duvarın inşası sırasında en az 1000 yıllık olduğu düşünülen bir yerli yerleşimine zarar verildiğini bildirdi.
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZABD-Meksika sınırına inşa edilen özel duvar
ABD-Meksika sınırına inşa edilen özel duvar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
ABD-Meksika sınırına inşa edilen özel duvar
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
Washington Post'un bölge sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Arizona çölündeki bir Amerikan yerlisi arkeolojik yerleşim yeri, sınır duvarı inşası sırasında hasar aldı.
© AP Photo / Cedar AttanasioMeksika sınırında duvar
Meksika sınırında duvar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
Meksika sınırında duvar
© AP Photo / Cedar Attanasio
Arizona'da sınır duvarını inşa eden ekipler, ağır makinelerle yaklaşık 18-21 metrelik alanda, balık şeklinde bir oyma olan ve en az 1000 yıllık olduğu düşünülen 60 metreden uzun bir yer oymasını tahrip etti.
Washington Post'un incelediği uydu görüntüleri de söz konusu alandaki tahribatı doğruladı.
ABD Meksika sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
DÜNYA
26 Ağustos 2024, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала