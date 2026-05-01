Meksika sınırındaki duvar inşaatının 1000 yıllık yerli yerleşimine hasar verdiği öne sürüldü
Meksika sınırındaki duvar inşaatının 1000 yıllık yerli yerleşimine hasar verdiği öne sürüldü
ABD'de Meksika sınırında başlayan duvar inşaatına devam ediliyor. Dünya genelinde tartışmalara neden olan duvar bu sefer başka bir yönüyle gündem oldu. Batı... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T11:18+0300
2026-05-01T11:18+0300
2026-05-01T11:18+0300
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmen geçişlerini engellemek için Meksika sınırına yaptırdığı duvarın inşası sırasında en az 1000 yıllık olduğu düşünülen bir yerli yerleşimine zarar verildiğini bildirdi.Washington Post'un bölge sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Arizona çölündeki bir Amerikan yerlisi arkeolojik yerleşim yeri, sınır duvarı inşası sırasında hasar aldı.Arizona'da sınır duvarını inşa eden ekipler, ağır makinelerle yaklaşık 18-21 metrelik alanda, balık şeklinde bir oyma olan ve en az 1000 yıllık olduğu düşünülen 60 metreden uzun bir yer oymasını tahrip etti.Washington Post'un incelediği uydu görüntüleri de söz konusu alandaki tahribatı doğruladı.
abd, meksika, arizona
Meksika sınırındaki duvar inşaatının 1000 yıllık yerli yerleşimine hasar verdiği öne sürüldü
ABD'de Meksika sınırında başlayan duvar inşaatına devam ediliyor. Dünya genelinde tartışmalara neden olan duvar bu sefer başka bir yönüyle gündem oldu. Batı basını, duvar inşaatının en az bin yıllık arkeolojik alana zarar verdiği öne sürüldü.
Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmen geçişlerini engellemek için Meksika sınırına yaptırdığı duvarın inşası sırasında en az 1000 yıllık olduğu düşünülen bir yerli yerleşimine zarar verildiğini bildirdi.
Washington Post'un bölge sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Arizona çölündeki bir Amerikan yerlisi arkeolojik yerleşim yeri, sınır duvarı inşası sırasında hasar aldı.
Arizona'da sınır duvarını inşa eden ekipler, ağır makinelerle yaklaşık 18-21 metrelik alanda, balık şeklinde bir oyma olan ve en az 1000 yıllık olduğu düşünülen 60 metreden uzun bir yer oymasını tahrip etti.
Washington Post'un incelediği uydu görüntüleri de söz konusu alandaki tahribatı doğruladı.