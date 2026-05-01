Lübnan'da 'Gazze modelini' uygulayacaklarını açıklamışlardı: İsrail’den Lübnan’ın güneyine yeni saldırı
Lübnan'da 'Gazze modelini' uygulayacaklarını açıklamışlardı: İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırı
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sahil kıyısındaki bir restoranı hedef aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T09:32+0300
2026-05-01T09:32+0300
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı el-Beyada beldesinde sahil kenarında bulunan bir restoranın hedef alındığı görüldü.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde uyguladıkları yıkım stratejisinin benzerini Lübnan’ın güneyinde hayata geçireceklerini belirterek “Gazze modeli” ifadesini kullanmıştı.İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarına başlamış, ülkenin güneyinde birçok yerleşim yerini hedef almıştı. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 2 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusunun güney Lübnan’daki saldırılarını sürdürdüğü, Hizbullah’ın da ihlal gerekçesiyle İsrail birliklerine karşılık verdiği belirtiliyor.
ortadoğu, i̇srail, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı
ortadoğu, i̇srail, lübnan, lübnan sağlık bakanlığı

Lübnan'da 'Gazze modelini' uygulayacaklarını açıklamışlardı: İsrail’den Lübnan’ın güneyine yeni saldırı

09:32 01.05.2026
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde sahil kıyısındaki bir restoranı hedef aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Saldırıya dair resmi açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı el-Beyada beldesinde sahil kenarında bulunan bir restoranın hedef alındığı görüldü.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde uyguladıkları yıkım stratejisinin benzerini Lübnan’ın güneyinde hayata geçireceklerini belirterek “Gazze modeli” ifadesini kullanmıştı.
İsrail ordusu 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarına başlamış, ülkenin güneyinde birçok yerleşim yerini hedef almıştı. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklarken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 2 bin 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını açıklamıştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusunun güney Lübnan’daki saldırılarını sürdürdüğü, Hizbullah’ın da ihlal gerekçesiyle İsrail birliklerine karşılık verdiği belirtiliyor.
