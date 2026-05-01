https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/lavrov-ve-arakci-telefonda-gorustu-1105433651.html
Lavrov ve Arakçi telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T21:15+0300
dünya
sergey lavrov
abbas arakçi
telefon görüşmesi
i̇srail
abd
i̇ran
tahran
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ec16894ac4bd02406c57f56821f00b64.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’ın ABD ve İsrail’le yaşanan çatışmanın sona erdirilmesine yönelik mevcut girişimleri ve Tahran’ın bu konudaki tutumu değerlendirildi.İran Dışişleri Bakanlığının Telegram kanalında yer alan açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu akşam Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin mevcut pozisyon ve inisiyatiflerini ele aldı” denildi.
i̇srail
abd
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_106ccf1720fcb43ecc5172f989141f77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, abbas arakçi, telefon görüşmesi, i̇srail, abd, i̇ran, tahran, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığının Telegram kanalında yer alan açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu akşam Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin mevcut pozisyon ve inisiyatiflerini ele aldı” denildi.