'ABD, İran’dan vurulan nükleer tesislerdeki uranyumu taşımama taahhüdü istedi'
Axios'un haberine göre Washington, müzakereler devam ederken Tahran'dan, bombalanan nükleer tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyuma dokunmamasını ve bu...
2026-05-01T19:03+0300
Axios muhabiri Barak Ravid'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Tahran’dan bombalanan nükleer tesislerindeki zenginleştirilmiş uranyumu müzakereler süresince başka yere taşımama ve bu tesislerde herhangi bir faaliyeti yeniden başlatmamayı taahhüt etmesini talep etti.Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Washington'un talebini şu sözlerle özetledi:Ravid, birkaç hafta önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington’un Tahran’la birlikte İran topraklarındaki zenginleştirilmiş uranyumu çıkarma ve bunu daha sonra Amerika’ya taşıma planlarından söz ettiğine de dikkat çekti.
Axios'un haberine göre Washington, müzakereler devam ederken Tahran'dan, bombalanan nükleer tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyuma dokunmamasını ve bu tesisleri yeniden faaliyete geçirmemesini talep etti.
Axios muhabiri Barak Ravid'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Tahran’dan bombalanan nükleer tesislerindeki zenginleştirilmiş uranyumu müzakereler süresince başka yere taşımama ve bu tesislerde herhangi bir faaliyeti yeniden başlatmamayı taahhüt etmesini talep etti.
Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Washington'un talebini şu sözlerle özetledi:
Washington, İran'dan bombalanan nükleer tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmaya girişmemesini ve müzakereler süresince bu tesisleri yeniden faaliyete geçirmemesini talep ediyor.
Ravid, birkaç hafta önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington’un Tahran’la birlikte İran topraklarındaki zenginleştirilmiş uranyumu çıkarma ve bunu daha sonra Amerika’ya taşıma planlarından söz ettiğine de dikkat çekti.