İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Girit Adası'nda, aralarındaki Türk vatandaşları bugün geliyor
Gazze ablukasına kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri 29 Nisan gecesi gerçekleşen saldırıda 175 aktivistin alıkonulduğunu, bunların 173'ünün İsrail güçleri tarafından Girit adasına getirilerek Yunan yetkililere teslim edildiğini ancak Filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'nın İsrail'in elinde olduğunu bildirdi.
12:09 01.05.2026 (güncellendi: 12:33 01.05.2026)
Gazze ablukasına kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler, iki Filo yöneticisi dışında Girit'e bırakıldı. Gözaltına alınan 20 Türk aktivistin bugün Yunanistan'dan Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri 29 Nisan gecesi gerçekleşen saldırıda 175 aktivistin alıkonulduğunu, bunların 173'ünün İsrail güçleri tarafından Girit adasına getirilerek Yunan yetkililere teslim edildiğini ancak Filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'nın İsrail'in elinde olduğunu bildirdi.
Dün, alıkonulan aktivistlerin 20'sinin Türk vatandaşı olduğu bildirilmişti.
Adanın Kandiye ilindeki Yerapetra bölgesi yakınlarında bulunan Aterinolakos Limanı'na ulaşan aktivistler burada otobüslere bindirildi.
Aktivistlerin, Hrakleio Havaalanı'na götürülmesi bekleniyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün, aktivistlerin Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'a gönderileceğini paylaşmıştı.

Türk vatandaşları bugün İstanbul’a geliyor

Küresel Sumud Filosu, aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor” bilgisi verdi.
Filoda alıkonulanlar arasında 20 Türk aktivistin isimleri şöyle:
Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Hüseyin Şuayb Ordu, Mahmut Akay, Görkem Duru, Mehmet Atlı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir ve Mahmut Çağatay Yavuz.

Ne olmuştu?

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filo'ya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
