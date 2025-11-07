https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/kayahanin-kizi-beste-acardan-sasirtan-aciklamalar-ataturk-ve-mevlana-ile-iletisim-halindeyim-1100815343.html

Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşırtan açıklamalar: 'Atatürk ve Mevlana ile iletişim halindeyim'

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın katıldığı bir programdaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Enerji boyutunda çalışmalar yaptığını söyleyen... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Katıldığı bir programda enerji boyutunda çalışmalar yaptığını anlatan ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Beste Açar, babasının güçlerinin kendisine geçtiğini söylerken hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.Paralel evren açıklaması dikkatleri çektiPınar Kerimoğlu'nun programına katılan Beste Açar kendisiyle ve babasıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.Kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Açar, "Yusuf'a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim" dedi.Babasının eski eşiyle ilgili konuştuBabasının eski eşi İpek Açar'ın hem Kayahan soyadını hem de yeni eşi Alper Kömürcü'nün soyadını birlikte kullanmasına tepki gösteren Açar, "Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan'ın soyadıyla başka bir soyadı yan yana gelemez" ifadelerini kullandı.Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi de, ""Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı." diyerek anlattı. Kayahan'ın hayatı film olacakAyrıca Beste Açar, babasının müzik serüveninin beyazperdeye taşınması için hazırlıklara başladıklarını belirterek “Uzun zamandır proje üzerinde çalışıyoruz. Babamın gençliğini Yiğit Kirazcı canlandırsın istiyorum" dedi.

