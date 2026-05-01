İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim kapatıldı, birçok noktada güvenlik önlemleri alındı

Sputnik Türkiye

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bayram, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Birçok yol trafiğe kapalı. 01.05.2026, Sputnik Türkiye

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs'ı Türk-İş Edirne'de, Memur-Sen Çorum'da, Hak-İş Bursa'da kutlayacak. İstanbul Valiliği ise kutlamaların adresini Anadolu Yakası olarak gösterdi. DİSK, KESK, Mimar ve Mühendisler Odası ve Türk Tabipleri Birliği Kadıköy'de miting yapacak.Toplantı ve yürüyüş yasağıTaksim'le birlikte Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te de toplantı ve yürüyüş yasağı kararı alındı . Bu noktalarda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.Atatürk Anıtı'na çiçekDİSK kortejinin ardından HAK-İş korteji de Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ulaştı. Sendika temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. DİSK de çelenk bıraktıDİSK, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bıraktı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada bir konuşma gerçekleştirdi.İstiklal Caddesi kapalıİstanbul'da sanal devriye uygulaması yapan polis, bazı grupların 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yaptığını belirledi. Bu kapsamda meydan demir bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi de kapalı. Cadde ve meydana çıkan sokaklarda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.İstanbul'da 1 Mayıs önlemleriM2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapatıldı. Araçlar bu istasyonlarda durmayarak seferine devam ediyor. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevredeki bir çok cadde de 1 Mayıs önlemleri çerçevesinde kapatıldı.İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen bölgeler ile kutlama alanları başta olmak üzere birçok noktada güvenlik önlemleri uygulanıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi başta olmak üzere kentte yoğun güvenlik önlemi alındı.Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.İstiklal Caddesi'nde yaya ve araç trafiğine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı'ndan İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda bölgedeki işletmelerde görev yapan çalışanların kontrollü olarak geçişlerine müsaade ediliyor.Taksim Meydanı'na sadece Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen sendikaların temsilcilerinin girmesine izin veriliyor.Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı'nda ise polisler yol kenarında tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.Şişli Mecidiyeköy'de Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatılırken, polis ekipleri araçlarla güvenlik önlemi aldı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çevrede hazır bulunuyor.Emniyet ekipleri, Kadıköy'e yürüyüş yapacak grupların toplandığı Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde ve çevresinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Grupların, Kadıköy Rıhtım Meydanı'na ineceği yol araç trafiğine kapatıldı.Kutlama alanı olarak belirlenen Kadıköy Rıhtım Meydanı'na sendikaların gelmesi beklenirken, alanda sahne kuruldu, flamalar asıldı. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev yaparken, TOMA'lar da belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

