Hatay'da iş yeri kazası: 16 yaşındaki stajyer akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
2026-05-01T23:32+0300
İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K., staj yaptığı pastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/sanliurfada-asansor-dustu-1-isci-asili-kaldi-1105434287.html
