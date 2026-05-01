Hafta sonu için plan yapanlar dikkat: Hava hem soğuk hem yağışlı olacak, Ankara'ya kar geliyor

Hafta sonu için plan yapanlar dikkat: Hava hem soğuk hem yağışlı olacak, Ankara'ya kar geliyor

Sputnik Türkiye

Hafta sonu için plan yapmak isteyenler hava durumunu merak ediyor. Meteorolojinin son açıklamasına göre hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümü açık hava planı...

2026-05-01T16:08+0300

2026-05-01T16:08+0300

2026-05-01T16:08+0300

Hafta sonu Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak.Hafta sonu hava nasıl olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Sıcaklıklar düşüyorHafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını belirten Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek." dedi.Macit, hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece sıcaklıklarının da 1 ila 2 dereceye kadar gerileyeceği bilgisini vererek, hafta başından itibaren beklenen zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.Yağışların ülke genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiğini bildirdi.Hangi illerde yağış bekleniyor? Hafta sonu yağış var mı?Macit, "Yağışların, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.3 büyükşehirde hava durumuİstanbul'da yağışların hafta sonu devam edeceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların en düşük 6 ila 7 derecelerde olacağını kaydetti.Ankara'ya kar geliyorMacit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini ifade etti.İzmir'de pazar günü yağış beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın pazar günü 15 derece beklendiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/yaz-beklerken-kis-geldi-meteorolojiden-mayis-basinda-kar-uyarisi-sicakliklar-12-derece-birden-1105369587.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, hava durumu, i̇zmir