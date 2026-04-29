Yaz beklerken kış geldi: Meteoroloji'den Mayıs başında kar uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son uzun vadeli tahmin raporu, Mayıs ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde ekstrem bir hava olayının... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
doğu anadolu
ankara
kayseri
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar yağışı
doğu anadolu, ankara, kayseri, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son uzun vadeli tahmin raporu, Mayıs ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde ekstrem bir hava olayının yaşanacağını ortaya koydu. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte, iç ve yüksek kesimlerde Mayıs ayında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
MGM tarafından paylaşılan 29 Nisan - 5 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 7 günlük hava tahmin haritası verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak sert bir şekilde düşecek.
Normal şartlarda bahar sıcaklıklarının yükselmesinin beklendiği Mayıs ayının ilk günlerinde, haritadaki veriler çarpıcı bir tabloyu işaret ediyor. Tahminlere göre; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı etkili olacak.
Hangi illere kar geliyor?
Özellikle 3 Mayıs Pazar gününden itibaren Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Bolu gibi illerin yanı sıra Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmur simgelerinin hakim olduğu görülüyor.
Sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde düşecek
Mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının, bazı bölgelerde 10-12 derecelik ani düşüşler yaşaması bekleniyor. Cuma günü Marmara üzerinden giriş yapacak serin ve yağışlı hava kütlesi, Cumartesi ve Pazar günü etkisini artırarak tüm yurdu "kış koşullarına" geri döndürecek.
Mayıs ayı başında beklenen bu ekstrem soğuma ve kar yağışı, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde "zirai don" tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, meyve ağaçlarının çiçeklendiği bu dönemde çiftçileri oluşabilecek don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Doğu’da çığ, Batı’da fırtına uyarısı
Verilere göre, Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen en düşük/en yüksek sıcaklıklar (3-5 Mayıs):
Ankara:
3/11 (Karla karışık yağmurlu)
İstanbul:
9/13 (Yağmurlu ve serin)
Sivas/Kayseri:
1/10 (Kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu)
Erzurum:
-2/7 (Kar yağışlı)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı güncel hava durumu raporlarını takip etmeye çağırdı.