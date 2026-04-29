https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/yaz-beklerken-kis-geldi-meteorolojiden-mayis-basinda-kar-uyarisi-sicakliklar-12-derece-birden-1105369587.html

Yaz beklerken kış geldi: Meteoroloji'den Mayıs başında kar uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı son uzun vadeli tahmin raporu, Mayıs ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde ekstrem bir hava olayının... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T14:52+0300

türki̇ye

doğu anadolu

ankara

kayseri

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105368506_0:163:3072:1890_1920x0_80_0_0_ef69938b9c5e52902d1c8ff07c522d7f.jpg

MGM tarafından paylaşılan 29 Nisan - 5 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 7 günlük hava tahmin haritası verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak sert bir şekilde düşecek.Mayıs ayında kar kapıdaNormal şartlarda bahar sıcaklıklarının yükselmesinin beklendiği Mayıs ayının ilk günlerinde, haritadaki veriler çarpıcı bir tabloyu işaret ediyor. Tahminlere göre; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı etkili olacak.Hangi illere kar geliyor?Özellikle 3 Mayıs Pazar gününden itibaren Ankara, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Bolu gibi illerin yanı sıra Karadeniz'in iç bölgelerinde karla karışık yağmur simgelerinin hakim olduğu görülüyor.Sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde düşecekMevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının, bazı bölgelerde 10-12 derecelik ani düşüşler yaşaması bekleniyor. Cuma günü Marmara üzerinden giriş yapacak serin ve yağışlı hava kütlesi, Cumartesi ve Pazar günü etkisini artırarak tüm yurdu "kış koşullarına" geri döndürecek.Mayıs ayı başında beklenen bu ekstrem soğuma ve kar yağışı, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde "zirai don" tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, meyve ağaçlarının çiçeklendiği bu dönemde çiftçileri oluşabilecek don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Doğu’da çığ, Batı’da fırtına uyarısıVerilere göre, Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ederken, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.Bazı illerde beklenen en düşük/en yüksek sıcaklıklar (3-5 Mayıs):Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı güncel hava durumu raporlarını takip etmeye çağırdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

