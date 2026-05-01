Gürcistan’dan Batı’ya tepki: Yaptırımlara katılmadığımız için bizi tehdit ediyorlar
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da iktidardaki "Gürcü Rüyası" partisinin Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Batılı ülkelerin, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden Tiflis'i tehdit... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
Gürcistan’da iktidardaki “Gürcü Rüyası” partisinin Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Batı’nın ülkesine yönelik baskılarını eleştirdi. İmedi televizyonuna konuşan Kaladze, bu baskıların temel nedeninin Gürcistan’ın Rusya karşıtı yaptırımlara katılmayı reddetmesi olduğunu ifade etti.Ülkesinin yeni bir çatışmaya sürüklenmesine kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Kaladze, Gürcistan’da “ikinci bir cephe” açılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Gürcistan’da iktidardaki “Gürcü Rüyası” partisinin Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Batılı ülkelerin, Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden Tiflis’i tehdit ettiğini söyledi. Kaladze, yaptırımların ekonomi için “yıkıcı” olacağını ve ülkesinde “ikinci bir cephe” açılmasının felaketle sonuçlanacağını belirtti.
AB’den gelen tehditler, Gürcistan’ın barış yolunu seçmesinden kaynaklanıyor. Hükümetimiz, yıkıcı olacağını bildiği yaptırımlara katılmadı. Ekonomimiz için yıkıcı sonuçlar doğuracağı önceden belli olan Rusya karşıtı yaptırımlara neden dahil olalım? Bu, ailelerimiz ve her gün çalışan, işini yapan insanlarımız için son derece ağır bir yük olur.
Ülkesinin yeni bir çatışmaya sürüklenmesine kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Kaladze, Gürcistan’da “ikinci bir cephe” açılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
Neden ikinci bir cephe alevlendirilsin ki? Bu, ülkemiz için yıkıcı olacak ve tam bir felakete yol açacaktır.