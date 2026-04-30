Batı basını: AB, Ukrayna'ya üyelik yerine 'kısıtlı entegrasyon' önermeye hazırlanıyor
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği (AB)
Abone ol
AB içindeki pek çok başkentten gelen itirazlar üzerine, Brüksel'in Kiev yönetimine tam üyelik yerine kısıtlı entegrasyon paketi sunmaya hazırlandığı belirtildi.
AB ülkelerinin, Ukrayna'nın tam üyelik sürecini hızlandırmak yerine, ülkeyi belirli sektörlerde birliğe yakınlaştıracak 'kademeli entegrasyon' modeli üzerinde çalıştığı ifade edildi.
ABD basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, AB üyeleri Ukrayna’yı blokla yakınlaştırmak için kısa vadeli imtiyazlar içeren bir paket hazırlıyor. Bu planın, Ukrayna’nın tam üyelik talebinin reddedilmesinin ardından bir orta yol olarak gündeme geldiği kaydedildi.
Hızlandırılmış kademeli entegrasyon formülü
Yeni stratejinin temelini, Ukrayna’nın ortak pazarın belirli bölümlerine, finansman yöntemlerine ve siyasi kurumlara dahil edilmesi oluşturuyor.
'Hızlandırılmış kademeli entegrasyon' adı altında yürütülen bu süreçte, Kiev'in birliğe tam üye olmadan bazı avantajlardan yararlanması hedefleniyor.
Litvanya'nın ise bu süreci resmileştirmek adına Ukrayna'ya 'AB'ye katılan devlet' statüsü verilmesini önerdiği ifade edildi.
Üye ülkeler arasında görüş ayrılığı derinleşiyor
Ukrayna'nın kısa sürede tam üye olmasının önündeki engeller ise varlığını koruyor. Almanya, Hollanda ve İtalya gibi birliğin kilit üyelerinin konuyu yakın zamanda tartışmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, Fransa basını üye ülkeler arasında bu konuda bir fikir birliği olmadığını yazdı.
AB yetkilileri, Ukrayna mevzuatının Avrupa standartlarına uymadığına ve özellikle yolsuzlukla mücadele konusundaki reformların zorunluluğuna dikkat çekiyor. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, entegrasyon sürecinin uzun ve karmaşık bir yol olacağını vurgulamıştı.
