Gerçek kimliğinin deşifre olduğu iddia edilen Banksy'den yeni eser: Bu sefer heykel yaptı
Londra, yine dünyanın en gizemli sokak sanatçısının yeni bir hamlesine tanıklık ediyor. Yıllardır süren kimlik ifşası tartışmaları ve Reuters tarafından ortaya... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
12:37 01.05.2026
© Fotoğraf : Bansky / InstagramBansky'nin Yeni Çalışması Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesi duvarında yer aldı
Londra, yine dünyanın en gizemli sokak sanatçısının yeni bir hamlesine tanıklık ediyor. Yıllardır süren kimlik ifşası tartışmaları ve Reuters tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Banksy, sessizliğini bozarak başkentin merkezine yeni bir heykel dikti.
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, kimliğinin deşifre edildiğine dair iddiaların gölgesinde Londra’da yeni bir eserle ortaya çıktı. 29 Nisan sabahının erken saatlerinde Pall Mall üzerindeki bir trafik adasında beliren heykel, kısa sürede sanatseverlerin ve meraklıların odak noktası haline geldi. Sanatçı, eserin yerleştirilme sürecini içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, çalışmanın kendisine ait olduğunu resmen doğruladı. Sanatçı, paylaşımına "Burada küçük bir boşluk vardı" notunu düştü.

Boğulmuş figür ve sosyal mesaj

Yeni eser, bir kaidenin ucundan yürüyüp gitmek üzere olan takım elbiseli bir figürü tasvir ediyor. Elinde bir bayrak direği tutan figürün yüzü, dalgalanan bayrağın kumaşı tarafından tamamen kapatılmış durumda. Modern sanat çevrelerinde bu figürün, körü körüne ideolojileri takip eden veya kendi yarattığı semboller tarafından boğulan bürokrasiyi temsil ettiği yorumları yapılıyor. Heykelin kaidesinde sanatçının kendine has Banksy imzası net bir şekilde görülüyor.

Robin Gunningham ve kimlik tartışmaları

Sanatçının bu son hamlesi, Reuters haber ajansının yıllar süren araştırmasının ardından geldi. Ajans, geniş çaplı bir inceleme sonucunda Banksy’nin gerçek kimliği için tek bir isme işaret etmişti: Robin Gunningham. Sanatçının 2007 yılında adını David Jones olarak değiştirdiği öne sürülse de, Banksy’nin avukatı Mark Stephens bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Stephens, gizem perdesinin aralanmasının hem sanatçı hem de hayranları için hayal kırıklığı olacağını savundu.
