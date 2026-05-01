'Alkollü araç kullanmaktan' gözaltına alınmıştı: Ünlü yıldız hakkında dava açıldı
Sputnik Türkiye
ABD’li pop yıldızı Britney Spears, Kaliforniya’da alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığı gerekçesiyle suçlandı. Hakkında açılan davada hafif suç... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD’li pop yıldızı Britney Spears, Kaliforniya’da alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığı iddiasıyla suçlandı. Ventura County Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Spears hakkında “alkol ve en az bir uyuşturucunun birleşik etkisi altında araç kullanma” suçlamasıyla tek maddelik bir dava açıldığı bildirildi.
44 yaşındaki şarkıcının hangi tür alkol veya maddeyi ne miktarda kullandığına ilişkin detayların ise dava dosyasında yer almadığı belirtildi.
Spears, 4 Mart’ta evine yakın bir bölgede, US 101 otoyolunda aracını hızlı ve dengesiz kullandığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Kaliforniya Otoyol Polisi (CHP), yapılan saha testlerinde Spears’ın alkollü veya uyuşturucu etkisi altında olabileceğine dair bulgular elde edildiğini ve bu nedenle gözaltına alındığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, bir gün sonra kefaletle serbest bırakılırken, polis soruşturmasını tamamlayarak dosyayı 23 Mart’ta savcılığa iletti.
Rehabilitasyon merkezine yatmıştı
Spears’ın temsilcisi, olay sonrası yaptığı açıklamada yaşananları "kabul edilemez” olarak nitelendirirken, bunun sanatçının hayatında gerekli değişim için bir başlangıç olmasını umduklarını ifade etti. Spears’ın gözaltından yaklaşık bir ay sonra gönüllü olarak madde bağımlılığı tedavi programına katıldığı da açıklandı.
Davanın ilk duruşmasının pazartesi günü yapılması planlanıyor. Yetkililer, suçlamanın hafif suç kapsamında olması nedeniyle Spears’ın mahkemede şahsen bulunmasının zorunlu olmayabileceğini belirtti.
Savcılık, Spears’a “wet reckless” olarak bilinen bir anlaşma teklif edilebileceğini açıkladı. Bu anlaşma kapsamında sanığın suçunu kabul etmesi halinde 12 ay denetimli serbestlik, zorunlu eğitim programı ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanabiliyor.