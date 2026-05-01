Gelen soruyu 'valla sallayacağım' dedi: Tutturdu
Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde yarışan Murat Aydoğan, fırıncılıktan memurluğa uzanan hayat hikayesi dikkat çekti... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki konuğu Murat Aydoğan, stüdyoda renkli anlar yaşattı. Zorlu hayatını anlatan Aydoğan "Fırındaydım… Dedim ki 'dur bir şey yapayım' Allah belki yardım eder" diyerek nasıl hayatını değiştirdiğini anlattı. Bu kararın ardından Bitlis'te üniversite eğitimini tamamlayan Aydoğan, bugün Siirt'te bir kamu kurumunda görev yaparak hayat mücadelesini sürdürüyor."Hiç roman da okumadım, vaktimiz olmadı" diyen Aydoğan gelen edebiyat sorusuna "hiç kitap okumadım, valla sallayacağım" dedi. "Jokeri kullanıp ondan sonra sallayacağım" diyen Aydoğan, yarı yarıya jokerini kullanarak soruyu doğru cevapladı. Aydoğan'ın "valla salladım" ifadeleri stüdyoda neşeli dakikalar yaşattı. 50 bin lira değerindeki soru şöyle: Gabriel Garcia Marquez'in ezberden okuyabildiğini belirttiği "Pedro Paramo" adlı romanın yazarı kimdir?A: James JoyceB: Franz KafkaC: Juan RulfoD: Francis Scott FitzgeraldDoğru cevap: CMurat Aydoğan 200.000 TL değerindeki soruda çift cevap joker hakkını kullansa da doğru cevabı bulamadı ve yarışmaya veda etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/turkiye-genelinde-yagisli-bir-gun-hava-sicakligi-10-derece-azaliyor-1105411775.html
Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde yarışan Murat Aydoğan, fırıncılıktan memurluğa uzanan hayat hikayesi dikkat çekti. Aydoğan gelen edebiyat sorusuna "sallayacağım" dedi ve sorunun cevabını doğru tutturdu.
