FIFA Kongresi'nde gerilim: Filistinli futbol yetkilisinden İsrailli delegeye tepki
FIFA Kongresi'nde Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'la tokalaşmayı reddetti. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T00:51+0300
2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Kanada'nın Vancouver kentinde 76. FIFA Kongresi düzenlendi.FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından kürsüye Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman davet edildi. Ancak Recub, İsrailli Suliman’a yaklaşmayı kabul etmedi ve tokalaşmadı.Infantino’nun Recub’u kolundan tutarak Suliman’a yaklaştırma girişimi de sonuçsuz kaldı.
