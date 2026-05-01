Evlenmeden önce noterin kapısını çalıyorlar: Evlilik sözleşmesinde rekor artış

Resmî adıyla Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde noterlerde yüzde 40'lık bir artış yaşandığı ortaya çıktı. 01.05.2026, Sputnik Türkiye

Son yıllarda boşanma oranları artarken evlilik sözleşmesine olan talebin de yüzde 40 oranında arttığı ortaya çıktı. Evlenecek olan kişiler noterin kapısını çalarken, evlilik sözleşmesini daha çok eğitimli ve beyaz yakalı kesimin tercih ettiği belirtiliyor. Nikah dairesinden önce noterin kapısını çalıyorlar Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son yıllarda evlenecek çiftler nikah dairesinden önce noterin kapısını çalıyor. Resmî adıyla Mal Rejimi Sözleşmesi (Evlilik Sözleşmesi) taleplerinde noterlerde yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Maliyeti 5.500 TL’yi bulan bu sözleşmeler, artık sadece iş insanlarının ya da ünlü isimlerin değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesim tarafından imzalanıyor. Boşanma oranlarıyla birlikte artış gösterdiTÜİK’in 2025 sonu verilerine göre yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken, bu tablo günde ortalama 530 yuvanın dağıldığı anlamına geliyor. Boşanmaların yaklaşık yüzde 40’ının evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi çok erken bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çeken en kritik veri olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/bosanmanin-detaylari-ortaya-cikti-irem-helvacioglu-kizina-soyadini-verdi-1105172133.html

