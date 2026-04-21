Boşanmanın detayları ortaya çıktı: İrem Helvacıoğlu kızına soyadını verdi

Boşanmanın detayları ortaya çıktı: İrem Helvacıoğlu kızına soyadını verdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Buna göre Kaspar 'nafaka ve tazminat' ödemeyecek, çiftin kızları... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T11:39+0300

2026-04-21T11:39+0300

2026-04-21T11:39+0300

i̇rem helvacıoğlu

boşanma

boşanma davası

nafaka

tazminat

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 1.5 yıl önce evlendiği işletmeci Ural Kaspar'la geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Çiftin boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmemek şartıyla kızı Sora'ya kendi soyadını vermek için Kaspar ile anlaştığı öğrenildiKızına soy ismini verecekGeçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştı.Nafaka ve tazminat vermeyecekHürriyet'in haberine göre; Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

Sputnik Türkiye

i̇rem helvacıoğlu, boşanma, boşanma davası, nafaka, tazminat