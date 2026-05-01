Dünya Kupası öncesi son prova: Türkiye'nin hazırlık maçları belli oldu
Sputnik Türkiye
24 yıl aranın ardından FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hazırlanan A Millî Futbol Takımı’nın hazırlık programı netleşti. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye, 2026 Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçında sahada olacak.Ay-yıldızlı ekip, 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya'yla karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci hazırlık maçını ise 6 Haziran’da ABD’nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela'yla oynayacak.Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatlerinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/tarkan-acikladi-milli-takim-icin-yeni-mars-hazirlayacak-mi-1104776014.html
