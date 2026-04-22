İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/dogum-izni-suresinin-artirilmasi-ve-15-yas-alti-cocuklarin-sosyal-medya-kullanimina-yonelik-teklif-1105215827.html
Doğum izni süresinin artırılması ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı içeren teklif yasalaştı
Doğum izni süresinin artırılması ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı içeren teklif yasalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni kanun teklifiyle çalışan ebeveynlerin haklarında ve çocukların dijital güvenliğinde değişikliklere gidildi. Buna göre:
23:08 22.04.2026 (güncellendi: 23:52 22.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
TBMM Genel Kurulu'nda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.
Kadın memura verilecek ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak
Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek
Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak
Kadın işçinin ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak
İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek
Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili kanunda belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek
Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak
Oyun platformu usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak
Analık izin süresi dolan ancak 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış personele, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde talep etmeleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek
