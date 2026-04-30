BM Özel Raportörü: Uluslararası sularda İsrail'in gemilere saldırmasına ve ele geçirmesine nasıl izin verilebiliyor?
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T12:16+0300
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda saldırısını "sınır tanımayan apartheid" şeklinde niteledi.
Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırısına tepki gösterdi.
BM Filistin Özel Raportörü, "İsrail'in Yunanistan/Avrupa açıklarındaki uluslararası sularda teknelere saldırmasına ve onları ele geçirmesine nasıl izin verilebilir? Apartheid İsrail'i ve soykırımcı liderlerini düşününce, bu durum Avrupa'da şok etkisi yaratmalı." ifadelerini kullandı.
Albanese, İsrail saldırısına "sınır tanımayan apartheid" benzetmesinde bulundu.