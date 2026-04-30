- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
BM Özel Raportörü: Uluslararası sularda İsrail'in gemilere saldırmasına ve ele geçirmesine nasıl izin verilebiliyor?
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
12:16 30.04.2026
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda saldırısını "sınır tanımayan apartheid" şeklinde niteledi.
Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu teknelerine saldırısına tepki gösterdi.
BM Filistin Özel Raportörü, "İsrail'in Yunanistan/Avrupa açıklarındaki uluslararası sularda teknelere saldırmasına ve onları ele geçirmesine nasıl izin verilebilir? Apartheid İsrail'i ve soykırımcı liderlerini düşününce, bu durum Avrupa'da şok etkisi yaratmalı." ifadelerini kullandı.
Albanese, İsrail saldırısına "sınır tanımayan apartheid" benzetmesinde bulundu.
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
Küresel Sumud Filosu, 20 Türk aktivistin alıkonulduğunu duyurdu
