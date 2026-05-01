Dinozorların tarihi sil baştan yazılıyor: Afrika’da 225 milyon yıllık dev keşif

Afrika'da gün yüzüne çıkarılan 225 milyon yıllık bir bacak kemiği fosili, dinozorların kökenine dair bilinen tüm gerçekleri sarsıyor. Silesaur grubuna ait bu... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T17:24+0300

Arkeoloji ve paleontoloji dünyası, Zambiya'da bulunan ancak onlarca yıl göz ardı edilen bir fosil ile çalkalanıyor. İlk olarak 1963 yılında İngiliz bilim insanları tarafından bulunan bu uyluk kemiği, o dönemde memeli benzeri sürüngenlere odaklanıldığı için tozlu raflara kaldırılmıştı. Ancak 2010’lu yıllarda yeniden incelenen bu kemik, 225 milyon yıl öncesine ait bir Silesaur türüne ait olduğu anlaşılarak tarihin akışını değiştirdi.İlk dinozorlar sanılandan çok daha büyükGeleneksel teoriler, ilk dinozorların veya onların en yakın atalarının küçük yapılı canlılar olduğunu savunuyordu. Ancak bu çalışmanın lideri paleontolog Jack Lovegrove, ele geçirilen femur (uyluk kemiği) fosilinin boyutlarının bu inancı yıktığını belirtiyor. Bu keşif, dinozor evrimi sürecinde devasa boyutlara ulaşmanın sanılandan çok daha erken başladığını ve prehistorik yaşamın başlangıcında büyük yırtıcıların/otçulların hüküm sürdüğünü kanıtlıyor.Sıcakkanlı dinozorlar teorisi güçleniyorBu büyük keşif, sadece boyut tartışmalarını değil, aynı zamanda canlıların biyolojik özelliklerini de gündeme taşıdı. Son araştırmalar, bazı dinozor türlerinin kendi vücut ısısı kontrol mekanizmalarını (termoregülasyon) geliştirmiş olabileceğini gösteriyor. Eğer bu teori doğrulanırsa, bu canlılar gezegenimizdeki ilk sıcakkanlı karasal sürüngenler olarak tarihe geçecek.Silesaur: Dinozor mu yoksa ataları mı?240 ile 200 milyon yıl önce yaşamış olan ve ancak 2010 yılında ayrı bir grup olarak tanımlanan Silesaurlar, bilim dünyasında hala büyük bir tartışma konusu. Araştırmacılar, bu canlıların "gerçek dinozor" mu yoksa dinozorların en yakın akrabası mı olduğunu tartışırken, yeni bulunan fosil, evrimsel ağacın dallarını yeniden şekillendiriyor. Bu keşif, dünya üzerindeki hayvan zaman çizelgesini ve paleontoloji biliminin gelecekteki çalışmalarını kökten etkileyecek gibi görünüyor.

