Daha fazla su içmek böbrek taşını önlemiyor mu?
ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, su tüketimini artırmaya yönelik teknoloji destekli programların bile böbrek taşı riskini belirgin şekilde azaltmadığını ortaya koydu.
2026-05-01T15:48+0300
Böbrek taşı oluşumunu önlemek için en yaygın önerilerden biri olan “daha fazla su içme” yaklaşımı, yeni bir araştırmayla yeniden tartışmaya açıldı. ABD’de yürütülen geniş kapsamlı bir klinik çalışma, su tüketimini artırmaya yönelik gelişmiş yöntemlerin bile beklenen sonucu vermediğini gösterdi.Duke Üniversitesi Tıp Merkezi koordinasyonunda yürütülen ve The Lancet’te yayımlanan araştırmada, böbrek taşı hastalarının sıvı tüketimini artırmaya yönelik kapsamlı bir program test edildi.Kişiye özel su içme hedefleri oluşturuyorAraştırma kapsamında katılımcılara akıllı su şişeleri, kişiye özel içme hedefleri, hatırlatma mesajları, sağlık koçluğu ve finansal teşvikler sunuldu. Amaç, günlük en az 2,5 litre sıvı tüketimini sağlayarak taş oluşumunu engellemekti.Çalışmaya bin 658 ergen ve yetişkin katıldı ve katılımcılar iki yıl boyunca takip edildi. Sonuçlara göre, program kapsamında yer alan bireyler daha fazla su içmelerine rağmen, böbrek taşının tekrar etme oranında anlamlı bir düşüş sağlanamadı.Araştırmanın yazarlarından Charles Scales, yüksek miktarda sıvı tüketiminin teoride önemli olsa da bunun günlük hayatta sürdürülebilirliğinin zor olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre, bu durum böbrek taşlarının sık tekrar etmesinin başlıca nedenlerinden biri olabilir.Benzer şekilde Gregory E. Tasian da her hasta için aynı sıvı hedefinin uygun olmayabileceğini belirterek, daha kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
