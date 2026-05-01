Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ıydı: Ünlü oyuncu Bülent Polat İstanbul'u bıraktı elektriksiz köye yerleşti

01.05.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası dizisinin 'Şehsuvar' karakteriyle tanınan, Kara Gül, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan oyuncu Bülent Polat, İstanbul'u bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak, elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bir köye yerleşti. Ünlü isim, eşi ve iki çocuğuyla birlikte köyde toprakla iç içe yaşadıklarını anlattı. Hayalimin içindeyimKatıldığı bir programda yeni hayatıyla ilgili konuşan Polat, Çanakkale'de şehirden uzak, elektriğin olmadığı, telefonların bile çekmediği köye yerleştiğini anlattı. Toprağı işleyerek hayatlarını sürdürdüklerini söyleyen Polat, "Burayla ilgili hayalimin içindeyim. Çocuklarımın burayı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Ekim dikim zamanı olduğu için. Mesele yaşamsal'' diye konuştu.Bülent Polat kimdir?Polat, Avrupa Yakası'nda Şehsuvar karakteriyle tanındı. Bir Zamanlar Çukurova ve Karagül gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, 2015 yılında Duygu Şenoğlu ile evlendi. Çiftin iki çocukları bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/zerrin-ozerin-aci-gunu-ablasi-sarkici-tulay-ozer-hayatini-kaybetti--1105419754.html

