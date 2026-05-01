https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/burak-yilmazin-yeni-adresi-hangi-takim-olacak-eski-takimina-teknik-direktor-olarak-mi-donuyor-1105417411.html
Burak Yılmaz'ın yeni adresi hangi takım olacak? Eski takımına teknik direktör olarak mı dönüyor?
Burak Yılmaz'ın yeni adresi hangi takım olacak? Eski takımına teknik direktör olarak mı dönüyor?
Sputnik Türkiye
Lille'de futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Fransız ekibinin teknik direktör adayları listesine dahil edildi. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T10:36+0300
2026-05-01T10:36+0300
2026-05-01T10:36+0300
spor
burak yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104989576_0:141:2507:1551_1920x0_80_0_0_86586fdc3a4e9d983f714a659284a154.jpg
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir ismi takibine aldı. 2020-2021 sezonunda attığı gollerle kulübü şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya kırmış durumda.NTV'nin haberine göre; Fransız yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Yılmaz’ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdi.Aynı zamanda Belçika ve Fransa'dan ilgi gördüğü belirtilen Burak Yılmaz'ın Avrupa kariyerine erken başlama şansı bulunuyor.Performansı merak uyandırdıFutbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla başlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'de önemli bir tecrübe biriktirdi. Kayserispor ve Kasımpaşa maceralarının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen genç teknik adam, burada iki farklı dönemde toplam 32 karşılaşmada saha kenarında yer aldı.Özellikle Gaziantep FK’daki ikinci döneminde 1.81 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalayan Yılmaz, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.Lille yönetiminin, teknik direktör arayışında takımı ve camiayı birleştirecek bir isim üzerinde durduğu öğrenildi. Taraftarların sevgilisi olduğu eski kulübünden gelen bu teklife Burak Yılmaz'ın da oldukça sıcak yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin ilerleyen günlerde netleşeceği ifade ediliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104989576_0:84:2507:1964_1920x0_80_0_0_d4b259127fe2c78af54fbea4ea0e6c83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burak yılmaz
Burak Yılmaz'ın yeni adresi hangi takım olacak? Eski takımına teknik direktör olarak mı dönüyor?
Lille'de futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Fransız ekibinin teknik direktör adayları listesine dahil edildi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir ismi takibine aldı. 2020-2021 sezonunda attığı gollerle kulübü şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya kırmış durumda.
NTV'nin haberine göre; Fransız yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Yılmaz’ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdi.
Aynı zamanda Belçika ve Fransa'dan ilgi gördüğü belirtilen Burak Yılmaz'ın Avrupa kariyerine erken başlama şansı bulunuyor.
Performansı merak uyandırdı
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla başlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'de önemli bir tecrübe biriktirdi. Kayserispor ve Kasımpaşa maceralarının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen genç teknik adam, burada iki farklı dönemde toplam 32 karşılaşmada saha kenarında yer aldı.
Özellikle Gaziantep FK’daki ikinci döneminde 1.81 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalayan Yılmaz, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
Lille yönetiminin, teknik direktör arayışında takımı ve camiayı birleştirecek bir isim üzerinde durduğu öğrenildi.
Taraftarların sevgilisi olduğu eski kulübünden gelen bu teklife Burak Yılmaz'ın da oldukça sıcak yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin ilerleyen günlerde netleşeceği ifade ediliyor.