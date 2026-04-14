TFF açıkladı: Burak Yılmaz ve Ali Yiğit Buruk PFDK'ye sevk edildi
TFF açıkladı: Burak Yılmaz ve Ali Yiğit Buruk PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Gaziantep FK eski teknik sorumlusu... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T23:43+0300
2026-04-14T23:43+0300
2026-04-14T23:43+0300
spor
burak yılmaz
türkiye futbol federasyonu (tff)
gaziantep futbol kulübü
galatasaray
maç
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
Süper Lig’de birçok kulüp ve görevli, farklı disiplin ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ali Yiğit Buruk (Galatasaray görevlisi) sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.Burak Yılmaz ise (Gaziantep FK eski teknik sorumlusu), sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, basın toplantısında yaptığı açıklamalar ve futbolun itibarını zedeleyici ifadeleri nedeniyle birden fazla maddeden tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Sputnik Türkiye
burak yılmaz, türkiye futbol federasyonu (tff), gaziantep futbol kulübü, galatasaray, maç, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
burak yılmaz, türkiye futbol federasyonu (tff), gaziantep futbol kulübü, galatasaray, maç, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
TFF açıkladı: Burak Yılmaz ve Ali Yiğit Buruk PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Gaziantep FK eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz ve Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Süper Lig’de birçok kulüp ve görevli, farklı disiplin ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ali Yiğit Buruk (Galatasaray görevlisi) sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.
Burak Yılmaz ise (Gaziantep FK eski teknik sorumlusu), sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, basın toplantısında yaptığı açıklamalar ve futbolun itibarını zedeleyici ifadeleri nedeniyle birden fazla maddeden tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.