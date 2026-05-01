Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu hayatını kaybederken 1'i ağır 22 yolcu ise...

2026-05-01T07:23+0300

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

