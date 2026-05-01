https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/balikesirde-yolcu-otobusu-devrildi-3-kisi-yasamini-yitirdi-31-kisi-yaralandi-1105412350.html
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu hayatını kaybederken 1'i ağır 22 yolcu ise... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T07:31+0300
türki̇ye
bandırma
otobüs kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105412716_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_87f96936148a05b6266ce1f9873e3a9c.jpg
türki̇ye
bandırma
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105412716_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_96eafda786c188b4dcb91bba95603cec.jpg
07:23 01.05.2026 (güncellendi: 07:31 01.05.2026)
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu hayatını kaybederken 1'i ağır 22 yolcu ise yaralandı.
Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.