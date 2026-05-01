Bahreyn Kralı, İran’ı destekleyen daha fazla kişi hakkında vatandaşlıktan çıkarma talimatı verdi

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını destekledikleri" suçlamasıyla daha fazla kişi hakkında vatandaşlıktan çıkarılma... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T17:38+0300

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Kralı Al Halife bazı Şii milletvekillerinin "İran saldırılarını övenlerin" vatandaşlığının iptaline yönelik yasayı onaylamayı reddettiğine dair haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Al Halife "Bahreyn’in güvenliğini, istikrarını ve halkının selametini hedef alan İran kaynaklı hain saldırı, vicdanlarını düşmana satanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.Şii vekiller reddetmiştiBahreyn Kralı’nın açıklamaları, bazı Şii milletvekillerinin "İran saldırılarını övenlerin" vatandaşlığının iptaline yönelik yasayı onaylamayı reddettiğine dair sosyal medyada yayılan haberlerin ardından geldi.Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 9 Mart’ta "İran’a ait düşmanca ve terör eylemlerini yayma ve övme" suçlamasıyla yargılanan kişiler için ilk duruşmayı gerçekleştirdi ancak sanık sayısı açıklanmadı.Ülkede, 27 Nisan’da ise "ülke aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ve İran’ın düşmanca eylemlerine destek verdiği" iddia edilen 69 kişinin vatandaşlığı iptal edilmişti.‘Saf tutmalarından üzüntü duyuyorum’İran'ı "Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeyi bırakmaya" çağıran Bahreyn Kralı, "yaşananlardan dolayı büyük öfke ve bazı milletvekillerinin hainlerin yanında saf tutmasından üzüntü duyduğunu" kaydetti.Al Halife, açıklamasında "Ülkenin emanet edildiği kişilerin ona ihanet ettiğini, halkın kendilerini temsil etmeleri için seçtiklerinin ise kamuoyunun reddettiği ve çirkin bulduğu hainlerin yanında yer aldığını görürken nasıl öfkelenmeyelim?" ifadelerine yer verdi."Tüm KİK üye ülkelerinin halklarının, hapis, vatandaşlıktan çıkarma dahil olmak üzere hainlere karşı verilen cezaları güçlü şekilde desteklediğini hatta daha fazlasını talep ettiğini" savunan Bahreyn Kralı, şunları kaydetti:"Bu milletvekillerinin önünde sadece iki yol var: Ya sadık ve onurlu halklarından içten bir özür dilemek ya da kendilerini seçenlerle aynı safta yer almak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/dinozorlarin-tarihi-sil-bastan-yaziliyor-afrikada-225-milyon-yillik-dev-kesif-1105430898.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

