Zerrin Özer'in acı günü: Ablası şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti
Türk pop müziğinin usta isimlerinden şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti. Özer aynı zamanda ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in de ablasıydı. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T12:03+0300
12:00 01.05.2026 (güncellendi: 12:03 01.05.2026)
İkimiz Bir Fidanız, Büklüm Büklüm gibi birçok şarkıyla tanınan ünlü sanatçı Tülay Özer hayatını kaybetti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan 79 yaşındaki Tülay Özer bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.
Diyaliz tedavisi görüyordu
Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu. Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan sanatçı, 'Büklüm Büklüm', 'İkimiz Bir Fidanız', 'Kalbime Sana Vermiştim', 'Niye Çattın Kaşlarını' gibi şimdi bile hâlâ dinlenen şarkıları ilk seslendiren isimdi.
Tülay Özer, profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı.
İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. "Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı. 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin zirvesine kurulmuştu. Kız kardeşi Zerrin Özer'e müzik hayatında büyük destek veren isim, 2010 yılında Her Devrin Devleri adlı pop türündeki albümde "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı şarkıyı seslendirmişti.