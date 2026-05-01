Trump’tan yeni karar: AB araçlarına yüzde 25 vergi geliyor
Trump’tan yeni karar: AB araçlarına yüzde 25 vergi geliyor
ABD, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.
2026-05-01T19:11+0300
2026-05-01T19:11+0300
2026-05-01T20:07+0300
dünya
avrupa birliği
ab
donald trump
araba
kamyon
ihracat
ithalat
gümrük
gümrük tarifesi
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği menşeli araçlara yönelik tarifelerin gelecek haftadan itibaren yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.Trump, “Avrupa Birliği’nin üzerinde tam mutabakata vardığımız Ticaret Anlaşması’na uymadığı gerçeğine dayanarak, gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri artıracağımı memnuniyetle duyuruyorum. Tarife yüzde 25’e çıkarılacaktır'' dedi.İran hakkında konuşan Trump, ''İran'ın verdiği son tekliften memnun olmadım. Yani, bir anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim, bu yüzden ne olacağını göreceğiz. İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü aslında neredeyse hiç askeri güçleri kalmadı ve bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak ben bundan memnun değilim'' açıklamasında bulundu.
avrupa birliği, ab, donald trump, araba, kamyon, ihracat, ithalat, gümrük, gümrük tarifesi, gümrük vergisi
avrupa birliği, ab, donald trump, araba, kamyon, ihracat, ithalat, gümrük, gümrük tarifesi, gümrük vergisi
Trump’tan yeni karar: AB araçlarına yüzde 25 vergi geliyor
19:11 01.05.2026 (güncellendi: 20:07 01.05.2026)
ABD, Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği menşeli araçlara yönelik tarifelerin gelecek haftadan itibaren yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.
Trump, “Avrupa Birliği’nin üzerinde tam mutabakata vardığımız Ticaret Anlaşması’na uymadığı gerçeğine dayanarak, gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri artıracağımı memnuniyetle duyuruyorum. Tarife yüzde 25’e çıkarılacaktır'' dedi.
İran hakkında konuşan Trump, ''İran'ın verdiği son tekliften memnun olmadım. Yani, bir anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim, bu yüzden ne olacağını göreceğiz. İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü aslında neredeyse hiç askeri güçleri kalmadı ve bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak ben bundan memnun değilim'' açıklamasında bulundu.