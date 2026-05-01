Trump’tan yeni karar: AB araçlarına yüzde 25 vergi geliyor

ABD, Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği menşeli araçlara yönelik tarifelerin gelecek haftadan itibaren yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu.Trump, “Avrupa Birliği’nin üzerinde tam mutabakata vardığımız Ticaret Anlaşması’na uymadığı gerçeğine dayanarak, gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri artıracağımı memnuniyetle duyuruyorum. Tarife yüzde 25’e çıkarılacaktır'' dedi.İran hakkında konuşan Trump, ''İran'ın verdiği son tekliften memnun olmadım. Yani, bir anlaşma yapmak istiyorlar ama ben bundan memnun değilim, bu yüzden ne olacağını göreceğiz. İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü aslında neredeyse hiç askeri güçleri kalmadı ve bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak ben bundan memnun değilim'' açıklamasında bulundu.

