Derbinin ardından Osimhen: 'Bu maçta moralimiz yükseldi'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki müsabakada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımının oynadığı... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Kolunun kırılmasından sonra en kısa sürede sahalara dönmeyi amaçladığını aktaran Osimhen, "Doktor Yener İnce'ye ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar ve en iyi şekilde geri dönmemi sağladılar. Tabii ki de yüzde yüz olarak dönmem imkansız. Hemen başlamak istedim. Psikolojik olarak da beni çok iyi bir şekilde hazırladılar. Takım arkadaşlarım da bana inandılar. Bugünkü maç sadece benimle ilgili değildi. Bu maç, tüm takım olarak iyi bir şekilde mücadele etmemiz ve taraftarlarımızla ilgiliydi. Çünkü kupadayken onları hayal kırıklığına uğratmıştık ve şu anda takımımla birlikte oynadığım oyundan dolayı gurur duyuyorum. Galibiyetten dolayı da mutluyum." ifadelerini kullandı.Her takıma karşı gol atabileceğini kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, "Bu benim işim ve bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Öncelikle takımı tebrik etmek lazım. Zihinsel olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Şampiyonluğa da çok yaklaştık." dedi."Her rakibi önemseyeceğiz"Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen, geride kalan bütün maçlardan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.Haftaya karşılaşacakları Samsunspor'un çok iyi bir takım olduğunu aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Bu maçta moralimiz yükseldi. Artık sonraki her maçı kazanmak isteyeceğiz. Şampiyonluğun dışında da sezonun iyi bitmesi açısından her maçı kazanmak istiyoruz. İyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Her rakibi önemseyeceğiz. Samsunspor maçı da çok iyi bir karşılaşma olacak. Zor bir rakip olduklarını biliyorum. İyi bir şekilde onlara karşı hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.Kırılan koluna yapılan bandajla ilgili çıkan haberlere değinen Osimhen, "Haberlere çok fazla bakmıyorum ama tesise geldiğim zaman kulüpten biri bana bunlardan bahsetti. Bu insanları anlamıyorum. Sonuçta ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler. Fakat böyle bir şeyden şikayet edilmesi bana çok mantıklı gelmemişti. Ben buraya geldim, golümü attım, işimi yaptım ve en iyi şekilde mesajımı verdiğimi düşünüyorum. Önemli olan da buydu benim için." ifadelerini kullandı."Bu armayı, her şekilde korumak istiyorum"Galatasaray için mücadele etmeye devam etmek istediğini aktaran Osimhen, "Bu kulüp yönetimiyle, hocasıyla ve taraftarıyla, benim saygıma ve sevgime sahip. Bu armayı, her şekilde korumak istiyorum. Bunu gerçekten kalpten söylüyorum. İstekli bir şekilde mücadele etmek istiyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarım için de mücadele etmek istiyorum." şeklinde konuştu.Son mağlup oldukları maçtan dolayı bu karşılaşmaya daha hırslı çıktıklarını aktaran Nijeryalı yıldız, "Bu konuyu soyunma odasında konuştuk. Bu maça daha hırslı hazırlanmamız gerekiyordu. Bu maç oldu ve bitti. Hocamız da bizi motive etti. Son antrenmanlarda gerçekten çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle bu maçtan bile daha hırslı ve istekli olduğumuz, yüksek şiddetli ve yorucu bir antrenman geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bunu rakibe saygı duyarak söylüyorum. Antrenmanlarda daha fazla yorulmuştuk." diye konuştu.

