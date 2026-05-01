https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/alman-hukumetinden-trumpa-tavsiyelerine-ihtiyacimiz-yok-o-ortaya-cikardigi-enkaza-baksin-1105432242.html

Alman hükümetinden Trump'a: Tavsiyelerine ihtiyacımız yok, o ortaya çıkardığı enkaza baksın

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyelerine ihtiyaçları olmadığını belirtti. 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T19:12+0300

dünya

lars klingbeil

donald trump

abd

almanya

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105431964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6fcd58c2f1bed39edc10e99c9385ef2.jpg

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Klingbeil, Bergkamen kentinde 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve ülkesine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.Klingbeil, "Gerçekten Donald Trump'ın tavsiyelerine ihtiyacımız yok. O, ortaya çıkardığı enkaza baksın. Şimdi İran ile ciddi barış görüşmelerinin yapılmasını sağlasın" ifadesini kullandı.ABD ve İsrail'in İran'a saldırması konusunda Trump'ı eleştiren Klingbeil, "Sanırım (Trump) bunun gerçekten 2-3 günlük mesele olacağını ve sonra her şeyin yoluna gireceğini düşündü" değerlendirmesinde bulundu.Klingbeil, Trump'ın "İran'daki savaşı sonlandırmakla yükümlü" olduğunu vurgulayarak, bu savaşın işçilere, tüketicilere ve ekonomiye yük olarak yansıdığını ifade etti.Avrupa'nın, kimsenin şantajına maruz kalmamak için ekonomik bakımdan güçlü olması gerektiğini belirten Klingbeil, "Donald Trump'ın bugün veya yarın nasıl bir ruh halinde olacağına bağımlı olmamızı istemiyorum" dedi.Merz'in açıklaması ve Trump'ın tepkisiAlmanya'da 27 Nisan'da bir okulda öğrencilerle bir araya gelen Merz, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirtmişti.Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok" demişti.ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savunan Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.Merz'in bu açıklamalarına karşı Trump, sosyal medya hesabından, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" ifadesini kullanmıştı.Trump ayrıca, ülkesinin Almanya'da konuşlu askeri birliklerinin sayısının azaltılması olasılığını değerlendirdiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/merz-iran-abdyi-kucuk-dusuruyor-washingtonin-cikis-plani-yok-1105310309.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

