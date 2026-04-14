Gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı rehabilitasyon merkezine yattı
Sputnik Türkiye
ABD’li pop yıldızı Britney Spears, mart ayında alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T13:37+0300
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, mart ayında yaşadığı gözaltı sürecinin ardından tedavi merkezine yatış yaptı. Şarkıcının temsilcisi, Spears’ın kendi isteğiyle bir tedavi programına başladığını doğruladı.Gözaltına alınmıştıSpears, 4 Mart’ta ABD’nin California eyaletine bağlı Ventura’da alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma (DUI) şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ünlü isim, bir gün sonra serbest bırakılmıştı.Temsilcisi o dönemde yaptığı açıklamada Spears’ın “yasalara uyacağını ve doğru adımları atacağını” ifade etmişti.Ünlü şarkıcıdan 'Değişim için ilk adım' mesajıYeni açıklamada, tedavi sürecinin Spears’ın hayatında uzun süredir ihtiyaç duyulan değişim için önemli bir adım olduğu vurgulandı.Açıklamada, sanatçının bu süreçte, ailesinden destek alacağı, çocuklarıyla zaman geçireceği ve daha sağlıklı bir yaşam için plan oluşturulacağı ifade edildi.Spears, eski eşi Kevin Federline ile olan evliliğinden Sean Preston ve Jayden James adında iki çocuk sahibi. Federline, 2025 yılında yayımladığı anı kitabında sanatçının davranışlarıyla ilgili ciddi kaygılar dile getirerek “artık alarm verme zamanı” ifadelerini kullanmıştı.Spears’ın temsilcisi ise bu iddialara yanıt vererek sanatçının önceliğinin çocuklarının iyiliği olduğunu belirtmişti.Geçmişte de benzer süreçler yaşandıSpears, 2008 yılında iki kez psikiyatrik gözetim altına alınmıştı. Bu süreç, çocuklarının velayetinin büyük ölçüde babalarına verilmesiyle sonuçlanmıştı.Sanatçı, 2021’de sona eren vasiyet süreci sonrası yaşadıklarını ve psikolojik etkilerini 2023’te yayımladığı anı kitabında detaylı şekilde anlatmıştı.
