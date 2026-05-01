Ahmet Hakan: Bırakın şu mutlak butlanın peşini

"MUTLAK butlanın kısa özeti şu: CHP’yi Özgür Özel ve arkadaşlarının elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline vermek.

Böyle bir olay gerçekleşirse şu iki şey olur: BİR: CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez. İKİ: CHP seçmeni katiyen Özgür Özel ve arkadaşlarını bırakmaz.

Mutlak butlan... Ortalığı karıştırır, tartışmaları büyütür, kaosa hiç de mütevazı olmayan bir katkı yapar, iç cepheyi sarsar, lüzumsuz bir enerji israfına yol açar.

Ancak siyasi tabloyu değiştirmez. Yani demem o ki... Bırakın şu mutlak butlanın peşini."