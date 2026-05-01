20 bin şarkı arasından yarı finale kalan tek türk
International Songwriter Global yarışmasında 20 bini aşkın eser arasından yarı finale kalan tek Türk isim, AI sanatçısı olarak anılan Sevda Koç oldu. 01.05.2026, Sputnik Türkiye
Sözleri Sevda Koç'a ait olan ve yapay zeka desteğiyle hazırlanan "Freedom", yarışmada yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.Aşk temasını işleyen eser, tek bir şarkı içinde İngilizce, Arapça ve Türkçe sözleri buluşturmasıyla dikkat çekerken, çok dilli yapısı ve yapay zeka destekli üretim modeliyle yarışmada öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.Sevda Koç'un bu başarısı, Türkiye'den yarışmaya katılan isimler arasında yarı finale yükselen tek Türk olması açısından da dikkat çekti.
International Songwriter Global yarışmasında 20 bini aşkın eser arasından yarı finale kalan tek Türk isim, AI sanatçısı olarak anılan Sevda Koç oldu.
Sözleri Sevda Koç’a ait olan ve yapay zeka desteğiyle hazırlanan “Freedom”, yarışmada yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
Aşk temasını işleyen eser, tek bir şarkı içinde İngilizce, Arapça ve Türkçe sözleri buluşturmasıyla dikkat çekerken, çok dilli yapısı ve yapay zeka destekli üretim modeliyle yarışmada öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.
Sevda Koç’un bu başarısı, Türkiye’den yarışmaya katılan isimler arasında yarı finale yükselen tek Türk olması açısından da dikkat çekti.
