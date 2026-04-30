Valilik ve Emniyet Müdürlüklerine atamalar: 4 ilin valisi değişti, Emniyet Genel Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler ve Emniyet Müdürleri kararnamelerine göre 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürü Demirtaş... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T00:49+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bazı valilik ve emniyet müdürlüklerinde değişikliğe gidildi.Buna göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı'na getirildi.Ankara Valiliği'ne ise Yakup Canbolat atandı. Ankara dışında Aydın, Adıyaman, Nevşehir valiliklerine yeni atamalar yapıldı. Aydın Valiliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün ataması yapıldı.Ankara, Mersin, Siirt, Konya, Manisa, Yozgat, Elazığ Emniyet Müdürlüklerine atama yapılırken Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli getirildi.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açık bulunan genel sekreter yardımcılıklarına ise Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu getirildi.

