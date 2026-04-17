Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD yönetimindeki bazı görevlere yönelik atama ve görevden alma kararları yayımlandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
afad
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen getirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda açık bulunan, Başkan Yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na ise Bayram İzzet Taşcı'nın ataması yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Mahmut Çolak getirildi.