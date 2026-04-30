‘Türkiye, Doğu Akdeniz’deki şer ittifakına karşı diplomatik olarak aktif davranmalı’

Yankı Bağcıoğlu'na göre Türkiye; Doğu Akdeniz'de Lozan gibi kritik anlaşmaları aşındıran Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ittifakı'na karşı sert ikazlarda... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T15:11+0300

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başını çektiği, Fransa’nın savunma sanayii ve askeri varlığıyla desteklediği, Yunanistan ve İsrail ile derinleşen iş birliği süreci bölgedeki stratejik denklemi yeniden şekillendirirken Türkiye’nin bu gelişmelere karşı izlediği dış politika kritik bir noktada yer alıyor. Henüz Türkiye’nin bekasına dönük bir tehdit oluşturmayan ittifakın yarattığı ‘asimetrik harp riski’, savunma stratejileri geliştirmeyi ve diplomasi süreci işletilmesini zorunlu kılıyor.Uluslararası hukuk zemininde, özellikle Lozan ve Paris antlaşmalarıyla güvence altına alınan gayriaskeri statüdeki adaların silahsızlandırılması ve deniz yetki alanlarındaki hakların korunması hususunda daha kararlı bir diplomatik duruş sergilenmesi elzem görülürken Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin telkinleriyle son yıllarda bir nevi sessizliğe bürünen arama-tarama faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve caydırıcılığın merkeze alınması önem arz ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin saha hakimiyetine rağmen, dış politikadaki uysal ve edilgen pozisyonun terk edilerek bölgesel provokasyonlara karşı en sert diplomatik ikazların yapılması ve hava-füze savunma sistemlerinin hızla modernize edilerek 3 bin 500 savunma projesi içerisindeki ağırlığının artırılması, Türkiye’nin bölgesel çıkarlarını koruması açısından hayati bir gereklilik olarak öne çıkıyor.Doğu Akdeniz'deki Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs üçgenini ve Ankara’nın tutumunu Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ile konuştuk.‘Savaşla bir yere ulaşma devri bitti’Güney Kıbrıs’ın Türkiye için risk durumunu hep koruduğunu belirten Bağcıoğlu, artık savaşların uluslararası hukukun ihlaliyle yürütüldüğü görüşünde. Bağcıoğlu’na göre Doğu Akdeniz’deki üçlü ittifak Paris ve Lozan gibi kritik anlaşmaları aşındırıyor:‘Türkiye açısından beka sorunu yok’Türkiye’nin edilgen pozisyonuna dikkat çeken Bağcıoğlu, diplomatik süreçlerin takipçisi olması gerektiğini ifade etti. Bağcıoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gemi, birlik ve uçak konuşlandırmasının olağan olduğunu kaydetti:‘Türkiye, diplomasi yoluyla ikazlarda bulunmalı’Fransa, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğinin yeni olmadığını kaydeden Bağcıoğlu, Türkiye’nin bu ittifaka karşı ciddi bir diplomatik süreç işletmesi gerektiği görüşünde:‘Barışın en etkili yöntemi caydırıcılığı sağlamak’Yunanistan’ın Kerpe Adası’nda konuşlandırdığı patriotu Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne sevk ettiğini hatırlatan Bağcıoğlu, ‘bekalarına dönük tehdit’ iddialarının boşa düştüğünü söyledi. Bağcıoğlu, Türkiye’nin caydırıcı bir noktada durması gerektiği görüşünde:‘İsrail’de çatışma yorgunluğu var, sadece asimetrik harp uygulayabilir’İsrail’in Türkiye’ye fiziki bir savaş anlamında tehdit unsuru olamayacağını ifade eden Bağcıoğlu, asimetrik harp vurgusu yaptı:

Ceyda Karan

