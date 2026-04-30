Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
TÜRK-İş nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İş nisanda açlık sınırını 34.6 bin lira, yoksulluk sınırını ise 112.7 lira olarak açıkladı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2026'ya ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında açlık sınırı 34.6 lirayı bulurken yoksulluk sınırı da 112.7 lira oldu. Mutfak enflasyonu Nisan 2026'da aylık yüzde 5,47 oranında gerçekleşti.Açlık sınırı 34 bin 600 lirayı bulduTürk-İş araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı, 34.586,86 TL'ye yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı 112.660,80 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44.802,03 TL olarak belirlendi.TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu Nisan 2026'da aylık yüzde 5,47 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 43,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,00 oldu. Yılın ilk dört ayındaki birikimli artış oranı yüzde 14,74 olarak hesaplandı.Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar yükseldi?Mart 2026'da açlık sınırı 32.792,74 TL, yoksulluk sınırı ise 106.816,70 TL olarak açıklanmıştı.
12:43 30.04.2026
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2026’ya ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında açlık sınırı 34.6 lirayı bulurken yoksulluk sınırı da 112.7 lira oldu. Mutfak enflasyonu Nisan 2026'da aylık yüzde 5,47 oranında gerçekleşti.

Açlık sınırı 34 bin 600 lirayı buldu

Türk-İş araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı, 34.586,86 TL'ye yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı 112.660,80 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44.802,03 TL olarak belirlendi.
TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu Nisan 2026'da aylık yüzde 5,47 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 43,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,00 oldu. Yılın ilk dört ayındaki birikimli artış oranı yüzde 14,74 olarak hesaplandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar yükseldi?

Mart 2026'da açlık sınırı 32.792,74 TL, yoksulluk sınırı ise 106.816,70 TL olarak açıklanmıştı.
TÜRK-İŞ mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu
