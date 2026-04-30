TÜRK-İş nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Sputnik Türkiye
TÜRK-İş nisanda açlık sınırını 34.6 bin lira, yoksulluk sınırını ise 112.7 lira olarak açıkladı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
Açlık sınırı 34 bin 600 lirayı buldu
Türk-İş araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı, 34.586,86 TL'ye yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı 112.660,80 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44.802,03 TL olarak belirlendi.
TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu Nisan 2026'da aylık yüzde 5,47 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 43,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,00 oldu. Yılın ilk dört ayındaki birikimli artış oranı yüzde 14,74 olarak hesaplandı.
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar yükseldi?
Mart 2026'da açlık sınırı 32.792,74 TL, yoksulluk sınırı ise 106.816,70 TL olarak açıklanmıştı.