TÜRK-İŞ mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını duyurdu
TÜRK-İŞ, mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını kapsayan açlık... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T17:51+0300
TÜRK-İŞ, mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 32 bin 793 liraya yükselirken, temel ihtiyaçların tamamını içeren yoksulluk sınırı 106 bin 817 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 42 bin 585 lira oldu.
TÜRK-İŞ’in her ay yayımladığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Mart 2026 sonuçları açıklandı.
Mart verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken gıda harcamasını kapsayan açlık sınırı 32 bin 793 lira oldu. Gıda, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık giderlerinin tümünü içeren yoksulluk sınırı ise 106 bin 817 lira olarak belirlendi.
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 42 bin 585 lira oldu. Gıda fiyatlarındaki değişimler incelendiğinde, süt ve süt ürünlerinde önemli bir fiyat hareketi görülmezken, kuzu etinin kilogram fiyatında artış yaşandı. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatları sabit kalırken, tavuk eti zamlandı, balık fiyatları ise bir miktar geriledi. Yumurta fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, bakliyat ürünlerinde sınırlı artışlar tespit edildi.
Sebze ve meyve fiyatları da yüksek seviyelerini korudu. Mart ayında sebzenin ortalama kilogram fiyatı 132.21 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı ise 97.50 lira olarak belirlendi.
Temel gıda ürünlerinde ise pirinç ve bulgur fiyatlarında düşüş gözlenirken, makarna ve un fiyatlarında artış kaydedildi. Ayçiçek yağı fiyatı sabit kalırken, tereyağı ve margarinde sınırlı yükseliş görüldü. Zeytinyağı fiyatlarında ise kısmi gerileme yaşandı.
Öte yandan bazı marketlerde çay fiyatlarının düştüğü gözlemlenirken, bal ve pekmez fiyatları sabit kaldı, reçel fiyatı arttı, şeker fiyatı ise geriledi.