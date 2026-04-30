Küba’nın BM Daimi Temsilcisi: Havana, ABD ile demokrasi konusunu görüşmeye hazır

Küba’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, ülkesinin ABD ile demokrasiye ilişkin konuları görümeye hazır olduğunu belirtti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

Küba’nın BM Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Havana’nın ABD ile demokrasi konusunu görüşmeye hazır olduğunu, ancak rejim değişikliği ya da devlet başkanının görevden uzaklaştırılması gibi başlıkların müzakere edilemeyeceğini söyledi.Kübalı diplomat ayrıca, ABD ve Küba arasında iki tur görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, ilkinin Washington’da, ikincisinin ise Havana’da yapıldığı bilgisini paylaştı.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de daha önce yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşma sağlamanın zor bir görev olduğunu, ancak bunun yine de mümkün olabileceğini ifade etmişti.

