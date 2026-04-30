Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Küba’nın BM Daimi Temsilcisi: Havana, ABD ile demokrasi konusunu görüşmeye hazır
Küba’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, ülkesinin ABD ile demokrasiye ilişkin konuları görümeye hazır olduğunu belirtti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
21:27 30.04.2026
Küba’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, ülkesinin ABD ile demokrasiye ilişkin konuları görümeye hazır olduğunu belirtti.
Küba’nın BM Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Havana’nın ABD ile demokrasi konusunu görüşmeye hazır olduğunu, ancak rejim değişikliği ya da devlet başkanının görevden uzaklaştırılması gibi başlıkların müzakere edilemeyeceğini söyledi.
Müzakerelerin tarafları, konusu veya zamanı ne olursa olsun; rejim değişikliği veya devlet başkanının görevden alınması gibi konular müzakere edilemez.
ABD ile demokrasi hakkında konuşmaya hazırız. Onların Küba’daki durumla ilgili kendilerine göre kaygıları var, bizim de burada, Batı’da olup bitenlerle ilgili kaygılarımız var.
Kübalı diplomat ayrıca, ABD ve Küba arasında iki tur görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, ilkinin Washington’da, ikincisinin ise Havana’da yapıldığı bilgisini paylaştı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de daha önce yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşma sağlamanın zor bir görev olduğunu, ancak bunun yine de mümkün olabileceğini ifade etmişti.
