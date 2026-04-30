Trump Artemis 2 astronotlarıyla buluştu: 'Ben de rahatlıkla yapardım'

10 gün süren Ay görevlerinin ardından Dünya'ya geri dönen Artemis 2 ekibi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la buluştu. Toplantı sırasında ekibi öven... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

ay

dünya

pasifik

ufo

donald trump

ABD Başkanı Donald Trump, Artemis II görevini başarıyla tamamlayan astronotları Beyaz Saray’da kabul etti. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısına görev komutanı Reid Wiseman, pilot Victor Glover ile görev uzmanları Christina Koch ve Jeremy Hansen katıldı.Toplantının başında astronotların “olağanüstü cesarete” sahip olduğunu söyleyen Trump, kısa süre sonra sözlerini kendisine yöneltti. Astronot olmanın zorluğuna değinen Trump, “Oraya girmek için çok zeki olmalısınız, fiziksel olarak da çok iyi olmalısınız. Benim için sorun olmazdı, fiziksel olarak çok iyiyim. Belki birazcık sorun olabilir. Denememiz gerekecek” ifadelerini kullandı.Nasıl NASA astronotu olunur?NASA verilerine göre astronot olmak için temel şartlar arasında şunlar var:Artemis II ekibi Dünya'dan en uzak mesafe rekoru kırmıştıArtemis II mürettebatı, görev sırasında Dünya’dan en uzak mesafe rekorunu kırarak Apollo 13’ün 1970’teki rekorunu geride bıraktı. Ekip, 406 bin 771 kilometreye ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Yaklaşık 10 gün süren görev, Orion kapsülünün Pasifik Okyanusu’na başarılı inişiyle sona erdi.UFO dosyaları açıklanıyorTrump ayrıca yönetiminin yakın zamanda UFO’lara ilişkin daha fazla bilgi açıklayacağını belirterek, “Bazı şeyler insanların ilgisini çekecek” dedi.

