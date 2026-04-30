Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/trump-artemis-2-astronotlariyla-bulustu-ben-de-rahatlikla-yapardim-1105387090.html
Trump Artemis 2 astronotlarıyla buluştu: 'Ben de rahatlıkla yapardım'
Sputnik Türkiye
10 gün süren Ay görevlerinin ardından Dünya'ya geri dönen Artemis 2 ekibi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la buluştu. Toplantı sırasında ekibi öven... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T09:57+0300
2026-04-30T09:57+0300
dünya
ay
dünya
pasifik
ufo
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105385013_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_ac14993e40809064bb851090381c778f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/artemis-ii-ay-turunu-tamamladi-astronotlar-dunyaya-donuyor-1104822587.html
ay
pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105385013_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_388a3bce898c0c66891f931cea09f57c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ay, dünya, pasifik, ufo, donald trump
ay, dünya, pasifik, ufo, donald trump

09:57 30.04.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump, Oval Ofis'te Artemis 2 astronotlarıyla buluştu
Donald Trump, Oval Ofis'te Artemis 2 astronotlarıyla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
10 gün süren Ay görevlerinin ardından Dünya'ya geri dönen Artemis 2 ekibi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la buluştu. Toplantı sırasında ekibi öven Trump, uzaya gitmek için hem zeki hem de fiziksel olarak güçlü olunması gerektiğini söyleyerek, 'Ben de oraya ulaşmakta hiç zorlanmazdım' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Artemis II görevini başarıyla tamamlayan astronotları Beyaz Saray’da kabul etti. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısına görev komutanı Reid Wiseman, pilot Victor Glover ile görev uzmanları Christina Koch ve Jeremy Hansen katıldı.
Toplantının başında astronotların “olağanüstü cesarete” sahip olduğunu söyleyen Trump, kısa süre sonra sözlerini kendisine yöneltti. Astronot olmanın zorluğuna değinen Trump, “Oraya girmek için çok zeki olmalısınız, fiziksel olarak da çok iyi olmalısınız. Benim için sorun olmazdı, fiziksel olarak çok iyiyim. Belki birazcık sorun olabilir. Denememiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Nasıl NASA astronotu olunur?

NASA verilerine göre astronot olmak için temel şartlar arasında şunlar var:
Mühendislik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimleri veya matematik gibi bir STEM alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Mezuniyet sonrası en az 3 yıl ilgili iş deneyimi (ya da pilotlar için belirli uçuş saatleri),
Uzun süreli uzay görevleri için gerekli sağlık testlerini başarıyla geçmek,
Yüksek lisans şartı; doktora çalışması, tıp diploması ya da test pilotu eğitimi.

Seçim ve eğitim süreci:

Başvurular NASA tarafından değerlendiriliyor, en güçlü adaylar mülakata çağrılıyor. Seçilenler yaklaşık 2 yıl süren yoğun bir eğitimden geçiyor. Bu süreçte uzay yürüyüşü, istasyon sistemleri, jet uçuşu ve robotik kol kullanımı gibi kritik beceriler öğretiliyor.

Yeni nesil astronotlar, Artemis Program kapsamında Ay’ın güney kutbunu keşfetmeyi ve ileride Mars görevlerinde yer almayı hedefliyor.

Artemis II ekibi Dünya'dan en uzak mesafe rekoru kırmıştı

Artemis II mürettebatı, görev sırasında Dünya’dan en uzak mesafe rekorunu kırarak Apollo 13’ün 1970’teki rekorunu geride bıraktı. Ekip, 406 bin 771 kilometreye ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Yaklaşık 10 gün süren görev, Orion kapsülünün Pasifik Okyanusu’na başarılı inişiyle sona erdi.

UFO dosyaları açıklanıyor

Trump ayrıca yönetiminin yakın zamanda UFO’lara ilişkin daha fazla bilgi açıklayacağını belirterek, “Bazı şeyler insanların ilgisini çekecek” dedi.
Artemis II - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
YAŞAM
Artemis II Ay turunu tamamladı: Astronotlar Dünya’ya dönüyor
7 Nisan, 10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала