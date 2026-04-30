Trump Artemis 2 astronotlarıyla buluştu: 'Ben de rahatlıkla yapardım'
Donald Trump, Oval Ofis'te Artemis 2 astronotlarıyla buluştu
10 gün süren Ay görevlerinin ardından Dünya'ya geri dönen Artemis 2 ekibi, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la buluştu. Toplantı sırasında ekibi öven Trump, uzaya gitmek için hem zeki hem de fiziksel olarak güçlü olunması gerektiğini söyleyerek, 'Ben de oraya ulaşmakta hiç zorlanmazdım' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Artemis II görevini başarıyla tamamlayan astronotları Beyaz Saray’da kabul etti. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısına görev komutanı Reid Wiseman, pilot Victor Glover ile görev uzmanları Christina Koch ve Jeremy Hansen katıldı.
Toplantının başında astronotların “olağanüstü cesarete” sahip olduğunu söyleyen Trump, kısa süre sonra sözlerini kendisine yöneltti. Astronot olmanın zorluğuna değinen Trump, “Oraya girmek için çok zeki olmalısınız, fiziksel olarak da çok iyi olmalısınız. Benim için sorun olmazdı, fiziksel olarak çok iyiyim. Belki birazcık sorun olabilir. Denememiz gerekecek” ifadelerini kullandı.
Nasıl NASA astronotu olunur?
NASA verilerine göre astronot olmak için temel şartlar arasında şunlar var:
Mühendislik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimleri veya matematik gibi bir STEM alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Mezuniyet sonrası en az 3 yıl ilgili iş deneyimi (ya da pilotlar için belirli uçuş saatleri),
Uzun süreli uzay görevleri için gerekli sağlık testlerini başarıyla geçmek,
Yüksek lisans şartı; doktora çalışması, tıp diploması ya da test pilotu eğitimi.
Seçim ve eğitim süreci:
Başvurular NASA tarafından değerlendiriliyor, en güçlü adaylar mülakata çağrılıyor. Seçilenler yaklaşık 2 yıl süren yoğun bir eğitimden geçiyor. Bu süreçte uzay yürüyüşü, istasyon sistemleri, jet uçuşu ve robotik kol kullanımı gibi kritik beceriler öğretiliyor.
Yeni nesil astronotlar, Artemis Program kapsamında Ay’ın güney kutbunu keşfetmeyi ve ileride Mars görevlerinde yer almayı hedefliyor.
Artemis II ekibi Dünya'dan en uzak mesafe rekoru kırmıştı
Artemis II mürettebatı, görev sırasında Dünya’dan en uzak mesafe rekorunu kırarak Apollo 13’ün 1970’teki rekorunu geride bıraktı. Ekip, 406 bin 771 kilometreye ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Yaklaşık 10 gün süren görev, Orion kapsülünün Pasifik Okyanusu’na başarılı inişiyle sona erdi.
UFO dosyaları açıklanıyor
Trump ayrıca yönetiminin yakın zamanda UFO’lara ilişkin daha fazla bilgi açıklayacağını belirterek, “Bazı şeyler insanların ilgisini çekecek” dedi.