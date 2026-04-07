Artemis II Ay turunu tamamladı: Astronotlar Dünya’ya dönüyor
NASA'nın Artemis II görevi, Ay'ın etrafında tarihi bir uçuş gerçekleşti. 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk insanlı Ay görevi olan misyonun mürettebatı şimdi...
10:14 07.04.2026 (güncellendi: 10:15 07.04.2026)
NASA’nın Artemis II görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir uçuş gerçekleşti. 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk insanlı Ay görevi olan misyonun mürettebatı şimdi Dünya’ya dönüyor.
NASA’nın Artemis II görevi kapsamında Ay’ın etrafında uçuş gerçekleştiren astronotlar, tarihi görevin en kritik aşamalarından birini tamamlayarak Dünya’ya dönüş yoluna geçti.
İnsanlığın 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay’a gönderdiği ilk insanlı görev olan Artemis II, Orion uzay aracıyla gerçekleştirildi. Mürettebat, Ay’ın arka yüzünü dolaşarak daha önce insanlı görevlerde sınırlı şekilde gözlemlenebilen bölgeleri inceleme fırsatı buldu.
Görev sırasında ekip, 1970 yılında Apollo 13 tarafından kırılan Dünya’dan uzaklık rekorunu da geride bıraktı. Uzay aracı, Dünya’dan yaklaşık 252 bin 756 mil uzaklığa ulaşarak yeni bir eşiğe imza attı.
Ay’a en yakın geçiş sırasında Orion, yüzeye yaklaşık 4 bin kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Bu süreçte astronotlar, Ay yüzeyine ilişkin gözlemler yaparak bilim insanlarına gerçek zamanlı veri aktardı.
Görev boyunca dikkat çeken anlardan biri de “Dünya doğuşu” görüntüsü oldu. Mürettebat, Ay’ın arkasından çıkarken Dünya’nın ufukta yükselişini izledi. Ayrıca Ay’ın Güneş’i kısmen kapattığı bir güneş tutulması da uzaydan gözlemlendi.
Ay gözlemleri bilimsel veri sağlayacak

Artemis II kapsamında astronotlar, Ay yüzeyindeki yaklaşık 35 farklı jeolojik noktayı inceleyerek fotoğrafladı. Özellikle yüzeydeki renk farklılıklarının mineral yapıya dair önemli ipuçları sunduğu belirtiliyor.
Bilim insanlarına göre insan gözünün bu tür detayları algılama yeteneği, uydu verilerinin ötesinde yeni bilgiler sağlayabilir. Elde edilen verilerin, gelecekte planlanan Ay iniş görevlerine rehberlik etmesi bekleniyor.
2028 hedefi için kritik adım

Görev, gelecekte Ay’ın güney kutbuna yapılması planlanan insanlı inişler için önemli bir hazırlık niteliği taşıyor. NASA’nın hedeflerine göre bu bölgeye ilk insanlı iniş 2028 gibi erken bir tarihte gerçekleştirilebilir.

Uzayda test edilen sistemler

Artemis II yalnızca bir keşif görevi değil, aynı zamanda Orion kapsülünün test edildiği bir uçuş olarak öne çıkıyor. Astronotlar görev sırasında manuel kontrol denemeleri, yaşam destek sistemleri ve acil durum prosedürlerini test etti.
Ayrıca derin uzay görevleri için geliştirilen yeni tuvalet sistemi de ilk kez denendi. Zaman zaman teknik aksaklıklar yaşansa da sistemin çalışır durumda olduğu bildirildi.

Pasifik Okyanusu’na iniş planlanıyor

Ay’ın çekim etkisinden çıkmasının ardından Orion kapsülünün yolculuğunu sürdürerek Cuma günü ABD’nin San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yapması planlanıyor.
